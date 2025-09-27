Acesse sua conta
Sua senha é fraca? Veja as 5 mais usadas que hackers adoram explorar

Estudo revela as combinações mais usadas no mundo digital e oferece dicas para proteger dados pessoais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 09:35

hacker
Senhas fáceis ajudam trabalho de invasões Crédito: pexels

Mesmo com a crescente atenção à cibersegurança, muitas pessoas ainda utilizam senhas simples que facilitam a vida dos hackers. O resultado é um aumento nos casos de roubo e fraude digital, já que usuários repetem combinações fáceis em diferentes contas e não seguem boas práticas de proteção.

Uma pesquisa conduzida por Troy Hunt, especialista em segurança digital, analisou mais de 100 milhões de senhas vazadas e identificou cinco combinações extremamente comuns e vulneráveis. Entre elas, “123456” aparece em mais de seis milhões de perfis, enquanto “123456789” é usada por cerca de dois milhões de usuários. Outras escolhas ainda mais simples, como “111111”, “password” e “qwerty” - as seis primeiras letras da linha superior do teclado - mostram o quanto ainda se negligencia a proteção de contas e celulares.

Para criar senhas mais seguras e reduzir o risco de invasões, os especialistas recomendam combinações de pelo menos 12 caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. É essencial usar senhas diferentes para cada serviço e fugir de palavras comuns que podem ser facilmente adivinhadas por criminosos.

Uma estratégia eficaz é basear senhas em letras de músicas, citações ou frases conhecidas, acrescentando caracteres especiais. Essa técnica torna a senha mais difícil de ser hackeada e, ao mesmo tempo, mais fácil de memorizar.

