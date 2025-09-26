Acesse sua conta
Amazon vai ter que reembolsar assinantes do Prime por práticas enganosas; entenda

Cerca de 35 milhões de usuários serão beneficiados

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 20:29

Amazon Prime Video
Amazon Prime Video Crédito: Shutterstock

A Amazon vai pagar uma multa bilionária após ser alvo de um processo por práticas enganosas que induziram os clientes a assinar um serviço de fidelidade do Amazon Prime.

A gigante da tecnologia aceitou um acordo para pagar 2,5 bilhões de dólares, o equivalente a R$ 13,4 bilhões, em multas e reembolsos para cerca de 35 milhões de assinantes do Prime. A informação foi divulgada, na quinta-feira (25), pela Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos (FTC, sigla em inglês).

Aqueles que fizeram uma assinatura do Prime, entre os dias 23 de junho de 2019 e 23 de junho de 2025, por meio de ofertas que o órgão americano classificou como enganosas e, no ano seguinte à assinatura, não fizeram uso de mais de três benefícios Prime, como o Prime Vídeo, por exemplo, vão receber automativamente um pagamento no valor de 51 dólares, o que representa cerca de R$ 272.

Quem tentou cancelar a assinatura nesse período e não conseguiu também pode pedir o pagamento.

Em nota, a Amazon informou que a empresa trabalha "arduamente para que seja claro e simples para os clientes se inscreverem ou cancelarem suas associação ao Prime". A empresa, no entanto, não admitiu a irregularidade.

A companhia também se comprometeu, como parte do acordo, a criar um botão "claro e visível" de recusa de assinatura do Prime para facilitar a ação.

