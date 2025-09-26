TRAGÉDIA

Menina de 14 anos morre após fazer cirurgia plástica escondida do pai

Adolescente foi submetida a um implante de silicone nos seios, lipoaspiração e um lifting de glúteos

Yan Inácio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:51

Paloma Nicole, de 14 anos, morreu por complicações de cirurgias plásticas Crédito: Reprodução

A adolescente Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 anos, morreu no último dia 20 após complicações causadas por cirurgias plásticas. Segundo o pai da jovem, ele não havia dado o consentimento para o procedimento médico. O caso aconteceu em Durango, no México.

A jovem foi submetida a um implante de silicone nos seios, lipoaspiração e um lifting de glúteos e apresentou complicações durante o procedimento, sofreu uma parada cardiorrespiratória, inflamação no cérebro, foi entubada e induzida ao coma. Ela permaneceu internada por uma semana e morreu no sábado, 20 de setembro.

De acordo Carlos Arellano, pai da menina, apenas a mãe da jovem, identificada como Paloma N., e o médico responsável, Víctor N., estavam cientes da cirurgia. O pai relatou que, um dia antes da operação, a mãe afirmou que viajaria com a filha para a serra porque a adolescente havia testado positivo para Covid-19. Poucos dias depois, informou que a jovem estava hospitalizada em estado grave.

Em entrevista ao jornal El Sol de México, Carlos contou que acreditava que a filha tivesse piorado em razão da suposta infecção por Covid-19. Ele ainda acusou o hospital, a mãe da jovem e o médico de tentarem ocultar a causa da morte. “A certidão de óbito falsamente apontou ‘doença’ como causa da morte, numa tentativa de encobrir a verdade. Eles nos entregaram imediatamente. Não sei como conseguiram tão rápido”, declarou.