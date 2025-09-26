Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Menina de 14 anos morre após fazer cirurgia plástica escondida do pai

Adolescente foi submetida a um implante de silicone nos seios, lipoaspiração e um lifting de glúteos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:51

Paloma Nicole, de 14 anos, morreu por complicações de cirurgias plásticas
Paloma Nicole, de 14 anos, morreu por complicações de cirurgias plásticas Crédito: Reprodução

adolescente Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 anos, morreu no último dia 20 após complicações causadas por cirurgias plásticas. Segundo o pai da jovem, ele não havia dado o consentimento para o procedimento médico. O caso aconteceu em Durango, no México.

A jovem foi submetida a um implante de silicone nos seios, lipoaspiração e um lifting de glúteos e apresentou complicações durante o procedimento, sofreu uma parada cardiorrespiratória, inflamação no cérebro, foi entubada e induzida ao coma. Ela permaneceu internada por uma semana e morreu no sábado, 20 de setembro.

Adolescente e pai

Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 anos e Carlos Arellano, pai da menina por Reprodução/redes sociais
Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 anos e Carlos Arellano, pai da menina por Reprodução/Redes sociais
Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 anos e Carlos Arellano, pai da menina por Reprodução/redes sociais
Paloma Nicole, de 14 anos, morreu por complicações de cirurgias plásticas por Reprodução
1 de 4
Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 anos e Carlos Arellano, pai da menina por Reprodução/redes sociais

De acordo Carlos Arellano, pai da menina, apenas a mãe da jovem, identificada como Paloma N., e o médico responsável, Víctor N., estavam cientes da cirurgia. O pai relatou que, um dia antes da operação, a mãe afirmou que viajaria com a filha para a serra porque a adolescente havia testado positivo para Covid-19. Poucos dias depois, informou que a jovem estava hospitalizada em estado grave.

Em entrevista ao jornal El Sol de México, Carlos contou que acreditava que a filha tivesse piorado em razão da suposta infecção por Covid-19. Ele ainda acusou o hospital, a mãe da jovem e o médico de tentarem ocultar a causa da morte. “A certidão de óbito falsamente apontou ‘doença’ como causa da morte, numa tentativa de encobrir a verdade. Eles nos entregaram imediatamente. Não sei como conseguiram tão rápido”, declarou.

Leia mais

Imagem - Onze pessoas morrem após beber drink feito com álcool adulterado

Onze pessoas morrem após beber drink feito com álcool adulterado

Imagem - De lenço palestino, delegação do Brasil deixa plenário durante discurso de Netanyahu na ONU

De lenço palestino, delegação do Brasil deixa plenário durante discurso de Netanyahu na ONU

Imagem - Três mulheres são torturadas e mortas por traficantes durante live em rede social

Três mulheres são torturadas e mortas por traficantes durante live em rede social

Após o funeral, o pai registrou queixa junto à promotoria estadual, afirmando que houve um “acobertamento” e cobrando responsabilização. “Exijo que todos os responsáveis sejam investigados”, disse.

Mais recentes

Imagem - Onze pessoas morrem após beber drink feito com álcool adulterado

Onze pessoas morrem após beber drink feito com álcool adulterado
Imagem - De lenço palestino, delegação do Brasil deixa plenário durante discurso de Netanyahu na ONU

De lenço palestino, delegação do Brasil deixa plenário durante discurso de Netanyahu na ONU
Imagem - Netanyahu é vaiado antes de discurso na ONU e critica países que apoiaram Estado palestino

Netanyahu é vaiado antes de discurso na ONU e critica países que apoiaram Estado palestino

MAIS LIDAS

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
01

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
02

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão
03

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Imagem - Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro
04

Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro