RELÍQUIA

Templo com quatro mil anos é encontrado em escavação no Peru

Arqueólogos encontraram no Peru as ruínas de um templo de quatro mil anos enterrado em uma duna de areia no norte do país. Também foram encontradas ossadas humanas, que podem ter sido usadas em rituais.

Uma das paredes do templo possui desenho em alto relevo de uma figura mitológica com corpo humano e cabeça de pássaro. O norte do Peru abriga ruínas de templos cerimoniais como a Cidade Sagrada de Caral, com cerca de cinco mil anos. A região de Ica, no sul, possui as linhas de Nazca, misteriosos geoglifos esculpidos no deserto há mais de mil e quinhentos anos.