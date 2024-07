TUDO NUBLADO

Confira a previsão do tempo em Salvador nesta semana

A previsão é de tempo nubloso em Salvador nesta semana. O clima deve ficar mais fechado na capital baiana, com aumento de probabilidade de chuva na quinta-feira (11) e sexta (12). Já o fim de semana volta a ficar com o céu mais fechado e baixa ocorrência de chuva.

As temperaturas deverão variar entre 21 °C (mínima) e 30 °C (máxima). As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Entre segunda-feira (08) e quarta-feira (10), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Entre quinta-feira (11) e sexta-feira (12), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e moderadas, a qualquer hora do dia.