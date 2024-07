VÍTIMA

Blogueiro morre carbonizado em incêndio no sul da Bahia

O blogueiro Euclides Alves de Lima Júnior, do blog "Politize Itarantim", morreu carbonizado na madrugada de domingo (7) em um incêndio dentro de casa, no bairro Centro, no município de Itarantim, no centro sul baiano.