9 MORTOS

Terremoto de 7,7 é sentido em Taiwan: o que se sabe até agora

Os túneis ao longo da chamada Rodovia Suhua, que percorrem a costa leste, são bastante longos e acredita-se que diversas vítimas estejam presas no local. Ainda não se sabe o estado delas nem quanto tempo levará para as equipes de resgate chegarem até lá.

Todas as mortes aconteceram no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do terremoto, no leste da ilha, informou o Corpo de Bombeiros. No entanto, diversos outros locais foram afetados.