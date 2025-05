ABALO SÍSMICO

Terremoto de magnitude 6,1 atinge região central do Peru

Epicentro foi localizado a uma profundidade de 10 quilômetros

Um terremoto de magnitude 6,1 sacudiu a região central do Peru na manhã deste sábado (17), segundo informações do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ). O epicentro foi localizado a uma profundidade de 10 quilômetros, o que pode aumentar a percepção do tremor nas áreas próximas. >

O Peru está situado no Círculo de Fogo do Pacífico, uma das zonas com maior atividade sísmica do mundo. Tremores como o registrado hoje são comuns no país, embora a intensidade e efeitos variem bastante conforme a profundidade e a localização do epicentro.>