EUA

Tiros são disparados perto da casa de Trump na Flórida; republicano está a salvo

O Serviço Secreto dos Estados Unidos e a chefia da campanha do republicano Donald Trump disseram neste domingo, 15, que Trump estava em segurança depois que tiros foram registrados nas proximidades de sua casa na Flórida. Uma pessoa foi detida, de acordo com a polícia local.

O Serviço Secreto dos EUA disse que estava investigando e que o incidente ocorreu pouco antes das 14h. "O ex-presidente está seguro", segundo o Serviço Secreto. "A intenção agora é desconhecida", acrescentou a porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach, na Flórida.

Também não foram registrados feridos no incidente. As autoridades do Condado de Palm Beach afirmam que os tiros aconteceram próximo ao campo de golfe de Trump, em West Palm Beach, enquanto o ex-presidente estava no clube.