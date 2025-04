CONCLAVE

Rivais políticos, veteranos e muito lobby: entenda o que está por trás da escolha do novo papa

Até o momento em que os cardeais serão isolados do mundo, muito lobby vai ser feito em prol de candidatos que atendam a interesses específicos



Miro Palma

Monique Lobo

Publicado em 26 de abril de 2025 às 05:00

Integrantes do Colégio de Cardeais são responsáveis por escolha do novo papa Crédito: Shuttherstock

Dos 135 cardeais que vão se reunir a portas fechadas na Capela Sistina, no Vaticano, para definir quem será o novo pontífice, 108 deles foram nomeados pelo papa Francisco. Destes, mais de 20 clérigos são de países que nunca tiveram um representante, como Mongólia, Mali, Haiti, Laos e Papua-Nova Guiné. >

Por isso, o conclave, que deve acontecer entre 15 e 20 dias após a morte do argentino, que vai ser enterrado neste sábado (26), na Basílica de Santa Maria Maior, além de um dos mais diversos na história da Igreja, é também um dos mais imprevisíveis. >

É certo que, por ter concedido o cargo a um número alto de cardeais, papa Francisco abriu caminho paum sucessor que dará continuidade a suas prioridades à frente da Santa Sé. Mas, correntes católicas que fizeram oposição a seu pontificado também tentam interferir na decisão. >

Até o momento em que os cardeais serão isolados do mundo, sem acesso a telefone, internet ou televisão, e, também, sem permissão para falar sobre o assunto com pessoas de fora do processo, muito lobby vai ser feito em prol de candidatos que atendam a interesses específicos. >

Setores mais conservadores da Igreja nos Estados Unidos, por exemplo, buscam levar ao Palácio Apostólico alguém bem diferente de Francisco e usam uma estratégia muito conhecida na política partidária: a internet. De acordo com o livro “Como a América quis mudar o Papa”, de 2019, do jornalista Nicolas Senèze, a extrema direita da igreja norte-americana chegou a montar um grupo “para melhor governança” da Santa Sé, que apresentou a potenciais doadores uma operação para criar dossiês de cada cardeal eleitor, trazendo acusações e rumores sobre corrupção e abuso do então cardeal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Tudo isso financiado com recursos em torno de US$ 1 milhão, revelou o jornal italiano Corriere della Sera, citando o livro. >

Eles ainda fizeram um dossiê contra o argentino, produzido por Carlo Maria Viganò, ex-autoridade eclesiástica que chamou o papa Francisco de “servo de Satanás” e foi excomungado em 2024. O material teria sido disseminado dos EUA pelo National Catholic Register, que integra a rede de televisão da direita católica de lá, Eternal Word Television Network (EWTN). >

A missão de eleger um pontífice alinhado aos valores conservadores naquele conclave não deu certo, mas não foi descartada neste. Rumores sobre a saúde dos integrantes do Colégio de Cardeais, sobre suas ações diante de denúncias de abuso ou pedofilia, ou sobre posições quanto à temas sensíveis à igreja como abertura à comunidade LGBTQIA+ e à divorciados, pipocaram logo após o anúncio da morte de Francisco. >

Além disso, os Estados Unidos são o país de origem do segundo maior número de cardeais que podem votar no conclave, dez no total, atrás apenas da Itália, com 17. Ainda que alguns sejam considerados progressistas, os conservadores têm uma influência maior pelo forte poder midiático que controlam.>

Mais polêmicas>

É da Itália outro cardeal que tenta movimentar algumas peças para conseguir um lugar na Capela Sistina. Giovanni Angelo Becciu, condenado por envolvimento em um escândalo financeiro que englobou um investimento milionário feito em Londres com fundos da Secretaria de Estado do Vaticano e transferências de dinheiro para seus familiares na Sardenha, afirmou que vai participar do processo de escolha e tem usado as congregações gerais que estão ocorrendo para conseguir apoio.>

Cartas escritas pelo argentino, no entanto, podem melar essa empreitada. Segundo o jornal italiano Domani, papa Francisco deixou duas cartas em que expressa a vontade de que Becciu seja excluído do conclave. Ainda de acordo com a publicação, os documentos foram apresentados para o italiano na tentativa de fazê-lo desistir. Mas, aparentemente, ele segue tentando convencer os outros colegas. Sua presença é vista por especialistas como desestabilizadora, além de levantar um efeito mobilizador, especialmente nas correntes contrárias à linha seguida por Francisco. >

As congregações gerais, inclusive, sofrem forte influências dos cardeais octogenários. Aqueles que não podem votar, devido a idade acima de 80 anos, mas têm uma rede de relacionamento e influência sobre aqueles que votam. É no debate com a participação desse grupo de 117 cardeais que, tradicionalmente, são definidas as prioridades sobre o perfil do novo pontífice. >

Nomes como o cardeal Christoph Schönborn, de 80 anos, que foi aluno do papa Bento XVI e nomeado ao cargo pelo papa João Paulo II, o cardeal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de 82 anos, amigo de Francisco e conhecido por dar voz às necessidades latino-americanas, o espanhol Julian Herranz, de 95 anos, cardeal do Opus Dei e jurista muito respeitado na igreja, e Zen Ze-Kiun, de 93 anos, arcebispo emérito de Hong Kong e crítico do acordo entre a China e a Santa Sé, terão peso nas decisões dos mais novos. >

Há também outro fator importante na disputa: a internacionalização do Colégio de Cardeais. Diferente do último conclave, que tinha representantes de apenas 48 países, este tem de 70, de acordo com dados do Catholic News Service. Isso significa que as qualidades buscadas para o eleito estão mais diversas e menos atreladas a grupos de tendências progressistas ou conservadoras. >

Segundo um levantamento do jornal Sunday Times, feito no início do mês passado, atualmente, há 17 cardeais considerados progressistas e outros 45 com inclinação ao progressismo. Há, também, 25 vistos como moderados, 47 como relativamente conservadores e quatro totalmente conservadores. Por tanto, é possível estimar uma pequena tendência pró-reformas da igreja, que se alinha com o legado de papa Francisco. >