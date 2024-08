ACIDENTE

Tornado afunda iate com bilionário e turistas na Itália

Um total de 22 pessoas estavam a bordo do veleiro de luxo Bayesian, que tinha bandeira do Reino Unido. O barco navegava pela costa de Palermo, capital da Sicília, quando foi atingida pela tempestade, em um episódio considerado raro pela Guarda Costeira. Com a força do tornado, o iate virou e a maioria das pessoas foi lançada às águas.