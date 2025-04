SUPREMA CORTE

Trans de fora: Justiça do Reino Unido decide que sexo biológico define 'mulher' legalmente

Decisão unânime afirma que Lei da Igualdade de 2010 refere-se a sexo biológico, mas ressalta que proteções antidiscriminação para pessoas trans permanecem

O caso foi resultado de anos de disputa judicial sobre se mulheres trans deveriam ser reconhecidas como mulheres para fins legais. O vice-presidente do tribunal, Lord Hodge, declarou: "A decisão unânime deste tribunal é que os termos 'mulher' e 'sexo' na Lei da Igualdade de 2010 se referem a mulheres biológicas e sexo biológico". No entanto, ele acrescentou: "Aconselhamos não interpretar esta sentença como um triunfo de um ou mais grupos em nossa sociedade às custas de outro, não é". >

Segundo o "New York Times", a leitura da sentença foi marcada por reações contrastantes. Enquanto Lord Hodge pedia silêncio, houve suspiros de surpresa quando o veredito foi anunciado. Ativistas do grupo For Women Scotland, que moveu a ação, comemoraram com aplausos e abraços ao final da sessão. >