PROCEDIMENTO INÉDITO

Transplante renal de porco para um paciente vivo é realizado nos EUA

Cirurgiões do Hospital Geral de Massachusetts (MGH), nos Estados Unidos, realizaram o primeiro transplante bem-sucedido do mundo de rim de um porco para um humano vivo. O paciente que recebeu o órgão geneticamente modificado é Richard ‘Rick’ Slayman, de 62 anos, que vivia com doença renal crônica terminal. As informações são do jornal Extra.