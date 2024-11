ELEIÇÕES DOS EUA

Trump tem o dobro de delegados contra Kamala; vence quem tiver 270

Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, e Donald Trump, ex-presidente, disputam o cargo do próximo presidente do país

Até o momento, a projeção eleitoral da agência de notícias Associated Press indica que o candidato republicano Donald Trump venceu em 18 estados, enquanto a democrata venceu em 9 estados.

Segundo o Estadão, as urnas fecharam no início da noite na maioria dos Estados considerados campos de batalha, em especial Geórgia, Carolina do Norte e Pensilvânia, que podem definir o resultado nacional.