Trump diz que Brasil é 'tremendo criador de tarifas' e ameaça com mais impostos

Fala foi durante encontro com outros políticos republicanos na Flórida

O presidente destacou que as tarifas são uma maneira de “sempre colocar a América em primeiro lugar” e prometeu que, com essa política, “o dinheiro vai entrar em nossos cofres, e a América vai ser muito rica novamente. E vai acontecer muito rapidamente”. Ele também mencionou que sua política econômica externa será um retorno ao passado, quando o país era mais rico. “É hora de os Estados Unidos voltarem para o sistema que nos tornou mais ricos e mais poderosos do que nunca. Você sabe, os Estados Unidos entre 1870 e 1913 taxavam tudo. E esse foi o período mais rico da história dos Estados Unidos”, disse.>