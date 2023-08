Trump e 18 aliados são indiciados por interferência nas eleições dos EUA de 2020

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e 18 aliados foram indiciados na Geórgia nesta segunda-feira, 14, por terem conspirado para tentar interferir no resultado das eleições de 2020 no Estado. É a quarta vez em cinco meses que tribunais americanos acatam denúncias contra o ex-presidente, que perdeu o pleito para Joe Biden.



A acusação de 97 páginas detalha dezenas de atos de Trump e de seus aliados para tentar reverter a derrota nas urnas, como intimidar o secretário de Estado da Geórgia; importunar servidores com falsas alegações de fraude eleitoral; e tentar persuadir parlamentares a ignorar a vontade popular no colégio eleitoral que escolhe o presidente dos Estados Unidos. A acusação também descreve um esquema para adulterar máquinas de votação e roubar dados.