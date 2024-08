NEGÓCIOS

Uber faz parceria com BYD para frota de 100 mil veículos elétricos na América Latina e Europa

A gigante de compartilhamento de viagens Uber e a montadora chinesa BYD planejam uma parceria para introduzir 100 mil veículos elétricos na plataforma Uber na Europa e na América Latina, com eventual expansão para o Oriente Médio, Austrália e Nova Zelândia, anunciaram as empresas.

O acordo ofereceria aos motoristas da Uber acesso a preços favoráveis, seguros, financiamentos e outros serviços para veículos da BYD, disseram as empresas em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 1º de agosto.

As empresas afirmaram que o plano ajudaria a acelerar a transição para veículos elétricos e que também planejam colaborar na introdução de veículos elétricos com capacidade autônoma na plataforma Uber.

A BYD, maior fabricante de veículos elétricos da China, tem expandido rapidamente sua presença nos mercados mundiais após mudar completamente para a produção de veículos elétricos e híbridos em 2022. O surgimento rápido de veículos elétricos de baixo custo da China está abalando a indústria automobilística global de maneiras não vistas desde que as montadoras japonesas chegaram durante as crises de petróleo da década de 1970.

No entanto, fabricantes chineses estão movendo a produção para o exterior. A BYD abriu uma fábrica na Tailândia e planeja construir fábricas no Brasil, Hungria e Turquia. Fonte: Associated Press.