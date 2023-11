MORTE

'Uma das vozes mais confiáveis e distintas', diz George Bush sobre Kissinger

"Os Estados Unidos perderam uma das vozes mais confiáveis e distintas" nas relações exteriores, disse o ex-presidente George W. Bush, em um tom que muitas autoridades de alto nível, do passado e do presente, tentaram transmitir.

Kissinger serviu a dois presidentes, Richard Nixon e Gerald Ford, e dominou a política externa quando os Estados Unidos se retiraram do Vietnã e estabeleceram laços com a China comunista

Kissinger exerceu uma influência incomum em assuntos globais muito após deixar o cargo. Em julho, por exemplo, ele se encontrou com o líder chinês Xi Jinping em Pequim, enquanto as relações entre os EUA e a China estavam em um ponto baixo.

Kissinger iniciou as negociações de Paris que, em última análise, proporcionaram um meio de salvar a face para tirar os Estados Unidos de uma guerra dispendiosa no Vietnã.

"Kissinger desempenhou um papel importante na abertura histórica para a República Popular da China e no avanço da descompressão com a União Soviética, iniciativas ousadas que deram início ao começo do fim da Guerra Fria. Sua "diplomacia de vaivém" para o Oriente Médio ajudou a promover o relaxamento das tensões nessa região conturbada do mundo", disseram as filhas de Nixon em um comunicado. Fonte: Associated Press.