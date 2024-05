Uso de maconha supera o de álcool pela primeira vez nos EUA

Muitas pessoas bebem, mas o consumo frequente do álcool é menos comum no país. Em 2022, os entrevistados relataram ter consumido bebidas alcoólicas, em média, 4–5 dias no mês. Já a média para o consumo da maconha foi de 15–16 dias.

A legalização da maconha também acelerou rapidamente desde os anos 90. A droga agora é legal para uso recreativo em 24 estados e para uso médico em 38 estados do país, segundo informações do The New York Times.