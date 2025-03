MELHORA?

Vaticano explica mão inchada do Papa Francisco em foto divulgada recentemente

Pontífice está internado desde 14 de fevereiro por complicações de uma pneumonia bilateral

Y Yan Inácio

Publicado em 17 de março de 2025 às 20:35

Papa em missa Crédito: Vaticano

O Vaticano divulgou, nesta segunda-feira (17), um novo boletim com atualizações do estado de saúde do Papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro por complicações de uma pneumonia bilateral. >

De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, a situação do Santo Padre é estável. O argentino de 88 anos apresentou pequenas melhoras com o tratamento respiratório e motor.>

Internado no Hospital Gemelli, em Roma, Francisco está utilizando menos oxigenação de alto fluxo e já consegue suportar mais tempo sem oxigenoterapia. À noite, usa um aparelho para respirar.>

O boletim também esclareceu sobre um detalhe na primeira foto divulgada do Papa desde que foi internado: um inchaço na mão do pontifíce. De acordo com a Santa Sé, a complicação foi causada por conta de sua mobilidade reduzida e apresentou melhora nas últimas horas.>