MUNDO

Venezuela tem dia de protestos em meio a tensão após Maduro intensificar ameaças

Processo eleitoral do país é marcado por fraude do regime chavista e considerado irregular por diversos países

A Venezuela tem neste sábado, 3, um dia de manifestações contra e a favor da reeleição do ditador Nicolás Maduro, em um processo marcado por fraude eleitoral do regime chavista e considerado irregular por diversos países.

A líder da oposição, María Corina Machado, convocou um protesto para uma das grandes avenidas de Caracas no fim da manhã no país (por volta de 13 horas no Brasil).