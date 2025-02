CONFLITO

Zelensky diz que está disposto a deixar presidência por paz na Ucrânia e entrada na Otan

Donald Trump pressionou para novas eleições aconteçam, rotulando Zelenskiy de "ditador"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou neste domingo (23) que estaria disposto a deixar seu cargo, caso isso significasse garantir a paz no país. Durante uma entrevista coletiva, Zelenskyrespondeu com irritação à pergunta sobre sua disposição em abandonar a presidência para alcançar a paz, afirmando: "Se (isso significa) paz para a Ucrânia, se você realmente precisa que eu deixe meu posto, estou pronto." >

As declarações de Zelensk ysurgiram após críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pressionou para a realização de eleições na Ucrânia, chamando Zelensky de "ditador", uma referência ao mandato de cinco anos do líder ucraniano, que se encerraria em 2024. Essas críticas ocorreram em um momento de crescente deterioração das relações entre os dois líderes.>