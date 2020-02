02/02/2020: data palíndromo deste domingo é a penúltima do século 21; saiba mais

O dia 2 de fevereiro é um dia especial em Salvador para homenagear Iemanjá, a rainha das águas. Neste ano, contudo, uma coisa chama atenção: a data que só possui os números 2 e 0. A data é um palíndromo, que, assim como a palavra OVO e o nome NATAN, podem ser lidos da mesma maneira da direita para a esquerda como o inverso: 02/02/2020 = 0 2 0 2 2 0 2 0. Etimologicamente, a palavra vem do grego, resultado da junção de "palin" (novamente, de novo, em sentido inverso) e "dromo" (caminho, percurso, curso, pista). A data também é chamada de Capicua.

A última vez em que uma data capicua exatamente como a deste domingo aconteceu, com variação de apenas dois números, foi no dia 20 de fevereiro de 2002 (20/02/2002).

A próxima data capicua como essas será no dia 22 de fevereiro de 2022 (22/02/2022). Depois disso agora só no dia 21 de dezembro de 2112 (21/12/2112). Isso se repetirá dez anos depois, no dia 22 de dezembro de 2122 (22/12/2122). Depois disso, só em 30 de março de 3003 (30/03/3003), no próximo milênio.

Astrológos acreditam que nessas datas existem portais energéticos que são fortalecidos. O entendimento é que abre-se um portal que trará energias de clareza e iluminação. "Vai nos auxiliar a enxergar o mundo numa perspectiva mais ampla, assim teremos a oportunidade de colocarmos uma nova ordem em nossas vidas. Os portais são alinhamentos que criam uma geometria específica no espaço/tempo, se tornando uma oportunidade para a conexão com o nosso Eu Superior, através da presença, oração, meditação e do coração. Neste dia teremos um imenso portal energético de limpeza, regeneração e liberação de padrões antigos que carregamos e que não nos servem mais", explica o astrólogo Herculano S. Satha.

Herculano destaca que a soma os números 2222 da data gera o número 8. "Essa sequência mestra que fala da importância de trabalhar o poder interno, a força de vontade, a organização e a eficiência para realizar grandes feitos, para aproveitar grandes oportunidades. Nos impulsiona a ter ousadia, a planejar e concretizar negócios com êxito econômico, a descobrir e praticar o nosso poder de cura. É a sequência que ajuda a perceber o padrão emocional que temos, e ajuda a criar e estruturar novos caminhos, mais conscientes. Começamos o ano com o Portal 2222, no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. A rainha das águas, que rege os mares e nossas emoções, assim como a energia do número 2. O que faz desse dia e dos portais do mês de fevereiro ideais para trabalhar as águas internas, expressar as emoções e ampliar a percepção energética", destaca.

