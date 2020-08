10 filmes emocionantes sobre a relação entre cachorros e seres humanos

Quando perguntamos sobre filmes em que cachorros são o centro da trama, títulos como Marley e Eu (2008) e Sempre ao Seu Lado (2009) – que é o meu favorito – sempre acabam vindo à tona.

Longas assim acabam gerando boas lágrimas e apresentam belas mensagens sobre amor, amizade, empatia e os melhores lados dos seres humanos. Mas, que tal sentir isso e muito mais?

Separei filmes que trazem os cães como principais pontos das produções, mas que apresentam diferentes mensagens, variadas críticas sociais e que podem culminar em diferentes sentimentos. Risadas, corações quentinhos, indignações diante do que os humanos fazem e muitas outras emoções podem ser atiçadas por esses maravilhosos longas. Confira:

1. A Caminho de Casa

A Caminho de Casa traz a trama de Bella, uma cadelinha da raça pitbull que é resgatada das ruas por Lucas, um estudante de medicina veterinária que trabalha como voluntário em um hospital local. Extremamente dócil, Bella cresce ao lado de Lucas e o filme vai mostrar os pensamentos que ela apresenta no dia a dia. Mas, calma, porque não é nada muito infantilizado ou tosco – é, na verdade, maravilhoso e mostra muito de como as mentes dos animais podem funcionar.

Em determinado momento, porém, Bella é encontrada pelo Controle de Animais na rua e, por conta do preconceito em relação a sua raça, acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância de seu dono. No entanto, ela não deixa de ser leal e corajosa, decidindo iniciar sozinha uma longa jornada de volta para casa, enquanto ensina lições e emociona a todos que cruzam o seu caminho.

É bom preparar o coração, porque ele vai ficar quentinho e com a vontade de abraçar os animais, os filhos e os amigos assim que o filme acabar.

Veja a crítica completa aqui:

➨ Onde assistir: YouTube Play | Globo Play

➨ Gênero: Aventura

➨ Duração: 1h36

➨ Lançamento: 2019

➨ Nacionalidade: EUA

2 e 3. Quatro Vidas de um Cachorro + Juntos Para Sempre

Em Quatro Vidas de um Cachorro, o cão Bailey vive em busca de um propósito para sua vida, e também para os seres humanos que ama. Ele morre e reencarna várias vezes, mas mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono, que foi o seu maior amigo. Depois de vir ao mundo em diversas vidas, ele se pergunta se algum dia encontrará sua verdadeira missão na terra.

O filme traz diversas críticas a abusos psicológicos, tanto para com os seres humanos quanto em relação aos animais. E as mortes, inclusive, não precisam ser levadas de forma literal, já que podem também simbolizar os momentos em que nos sentimos perdidos na vida ou que fechamos algum tipo de ciclo e nos preparamos para iniciar algum outro.

O longa também ganhou uma continuação, intitulada Juntos Para Sempre. Nessa segunda parte, depois de muitas vidas e aprendizados, Bailey vive tranquilamente com Hanna. Mas, um dia, Gloria, uma aspirante a cantora, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity. Com o tempo, o cãozinho percebe como a menina é negligenciada pela mãe e decide que seu objetivo nesta vida é cuidar dela e protegê-la, incondicionalmente.

➨ Onde assistir: YouTube Play | Looke

➨ Gênero: Família; Comédia Dramática

➨ Duração: 1h41 (Quatro Vidas) | 1h48 (Juntos Para Sempre)

➨ Lançamento: 2017 (Quatro Vidas) | 2019 (Juntos Para Sempre)

➨ Nacionalidade: EUA (Quatro Vidas) | EUA, China, Índia, Hong Kong (Juntos Para Sempre)

4. Apenas Cães

Apenas Cães é uma série documental da Netflix e, apesar desta lista ser de filmes, o título não poderia faltar. A produção apesenta seis histórias comoventes que retratam a profunda relação emocional entre cachorros e humanos.

São diversas as realidades apresentadas, indo desde temas delicados como os cães de serviço e as guerras da Síria até o um resgate de um animal e o companheirismo indiscutível entre um cão e seu dono.

O mundo mais fútil das tosas e acessórios também é apresentado, até que se chegue ao universo cruel do abandono e de segundas chances com adoção. A série consegue passar por diversos ângulos para ver como cada um enxerga o animal que vive ao seu lado.

Reconfortante em muitos momentos e partindo o coração em outros, Apenas Cães é aquela série que pode ampliar a nossa fé no planeta e nos próprios seres humanos, mostrando como os seres vivos nasceram mais para a empatia do que para quaisquer competitividades.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Série documental

➨ Duração: 53 min (cada episódio)

➨ Lançamento: 2018

➨ Nacionalidade: EUA

5. The Plague Dogs

A animação The Plague Dogs é repleta de analogias que fazem fortes críticas sociais e políticas. Na trama, dois cachorros, Rowf e Snitter, fogem de um laboratório que realizava cruéis experimentos em animais, e são obrigados a sobreviver como selvagens. Eles recebem a ajuda de uma raposa, continuam precisando se virar e fugir de pessoas que estão atrás deles.

A produção mostra, entre outros diversos assuntos fundamentais, o quanto os animais sofrem com testes em laboratórios e a importância de cada vez mais consumir produtos cruelty free. Além disso, o longa pode ser entendido todo metaforicamente, de forma que os cães também sirvam como representações para seres humanos que precisam lidar com desigualdades sociais, preconceitos diversos e outros obstáculos.

➨ Gênero: Animação; Aventura

➨ Duração: 1h43

➨ Lançamento: 1982

➨ Nacionalidade: Reino Unido

6. O Chamado da Floresta

O Chamado da Floresta (The Call Of The Wild), adaptação do livro homônimo (1903) de Jack London, traz diversas lições sobre liderança, empreendedorismo, autoconhecimento, amizade e outras nuances em formatos metafóricos.

Na trama, um cão de grande coração e também grande porte físico tem a sua feliz vida doméstica virada de cabeça para baixo. Subitamente, ele é tirado de sua casa na Califórnia e levado para o exótico e selvagem rio Yukon, no Alasca, durante a corrida do ouro em 1890. Como novato na equipe de cães puxadores de trenós, Buck vive a aventura de sua vida e conhece seres humanos terríveis e outros que ganham o seu carinho.

No filme, ocorreu uma grande inovação, já que o cão protagonista, assim como diversos dos animais apresentados, é feito totalmente com efeitos especiais e não deixa nada a desejar. Após filmes sobre cachorros passarem por polêmicas e críticas sobre estresses e riscos aos bichos, a saída dá um frescor e apresenta o que pode ser o futuro do audiovisual quando se trata do tema.

Saiba mais sobre as mensagens do filme na minha crítica do longa .

➨ Onde assistir: YouTube Filmes | Google Play

➨ Gênero: Aventura, Drama, Família

➨ Duração: 1h40

➨ Lançamento: 2020

➨ Nacionalidade: EUA

7. Meu Amigo Enzo

Um cão chamado Enzo tem uma mente filosófica e relembra as lições de vida que ele aprendeu com seu dono, o piloto de corridas Denny Swift. O mais interessante do filme é observar os significados que as mensagens de Denny passam, já que elas não são apenas literais.

Quando Denny diz, por exemplo, que é preciso usar a chuva como impulso, a chuva pode ser uma representação dos problemas que precisamos enfrentar. Assim, tudo o que é apresentado e aprofundado no filme sobre as corridas, servem como boas reflexões para tudo na vida.

Durante a produção, que traz tais lições, o espectador vai poder acompanhar toda a vida adulta de Denny através dos olhos de Enzo, que capta as entrelinhas sobre os humanos e tenta entender as problemáticas que acontecem.

➨ Onde assistir: YouTube Filmes | Google Play | Telecine Play

➨ Gênero: Drama, Família

➨ Duração: 1h49

➨ Lançamento: 2019

➨ Nacionalidade: EUA

8. Meu Cachorro Skip

Filme para toda a família baseado na memória do autor Willie Morris (1934-1999), nativo do Mississipi, Meu Cachorro Skip que lembra como foi crescer em meados dos anos 40 com seu cãozinho foxterrier, companheiro de sua infância, adolescência e juventude.

No longa, Willie é garoto tímido e de poucos amigos. Em casa, convive com um pai linha dura. O seu único amigo está indo embora e a sensação de solidão se instala na vida da criança.

Mas tudo muda quando, em seu aniversário de nove anos, Willie ganha um cachorrinho, o qual ele chama de Skip. Além de ser seu amigo, o cãozinho torna-se conhecido e querido nas redondezas, melhorando o relacionamento de Willie com os demais.

➨ Onde assistir: Looke | Apple TV

➨ Gênero: Comédia dramática, Família

➨ Duração: 1h34

➨ Lançamento: 2000

➨ Nacionalidade: EUA

9. Megan Leavey

No longa, baseado em um caso real, Megan Leavey (Kate Mara) é uma especialista da marinha americana em treinamento de cães para detectar bombas. Ela é enviada ao Iraque, onde forma uma boa parceria com o cão Rex. Mas Megan é ferida e afastada do campo de batalha. Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo. Antes desse prazo, no entanto, a ex-militar descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia e luta para reverter a decisão.

Além das diversas reflexões sobre amor, amizade e outros aspectos, o filme traz também diversas críticas sobre como o seres humanos tomam decisões agindo como se os animais estivessem existindo apenas para servi-los.

➨ Onde assistir: YouTube Filmes | Google Play | Telecine Play

➨ Gênero: Biografia, Drama, Guerra

➨ Duração: 1h56

➨ Lançamento: 2018

➨ Nacionalidade: EUA

10. Alpha

Europa, 20.000 anos atrás. Enquanto participa de um rito de passagem para o grupo de elite de sua tribo, um jovem é ferido e deixado para morrer. Ao despertar, machucado e sozinho, ele precisa encontrar meios de sobreviver e se guiar pela natureza dura e implacável.

Em meio ao desafio, ele acaba se aproximando de um lobo selvagem que foi abandonado por seu bando. Os dois aprendem a confiar um no outro e se tornam aliados improváveis, enfrentando perigos incontáveis e superando todos os desafios para poderem voltar para suas casas antes que um inverno mortal se instale.

Apesar do filme trazer um lobo ao invés de um cachorro, a relação entre os protagonistas é tão emocionante quanto as de cães e humanos. Além disso, os cachorros são descendentes de lobos e é possível saber curiosidades bem explicadas sobre o tema no episódio 04 da série Mundo Mistério, da Netflix.

➨ Onde assistir: Telecine Play | Google Play | Looke

➨ Gênero: Aventura, Drama

➨ Duração: 1h36

➨ Lançamento: 2018

➨ Nacionalidade: EUA