10 provas que 2020 é uma amostra grátis do apocalipse

Na última semana viralizou uma teoria defendida por um suposto pesquisador chamado Paolo Tagaloguin que dizia que o famoso Calendário Maia foi lido errado. Segundo Paolo, os cálculos que levaram a previsão do fim do mundo em 2012 estavam incorretos e a verdadeira data do juízo final era 21 de junho de 2020.

Bem, essa teoria é furada por dois motivos. Primeiro, já se passou o fatídico dia e, ao que consta, o mundo continua (mais ou menos) de pé; segundo, e mais importante, não existe nenhum cientista chamado Paolo Tagaloguin, ele era apenas um fake na internet.

Ainda assim, essa previsão fajuta esconde uma verdade inquestionável: 2020 é muito mais apocalíptico que 2012. Oito anos atrás, o dólar circulava na casa dos R$ 2, Menino Ney™ desfilava seu talento nos gramados brasileiros com a camisa do Santos, e, mais importante, ainda não tínhamos presenciado o 7x1. A nossa única preocupação era tirar o hit “Ai se eu te pego” da cabeça.

Enquanto isso, 2020… err… tem sido 2020.

Só não digo que neste ano já experimentamos de tudo pois vai que os últimos seis meses do ano nos brindam com uma invasão alienígena. Mas é fato que já completamos quase toda a lista de apocalipses possíveis. O biológico com o coronavírus; o geológico com vulcão em erupção; o astronômico com Júpiter tacando asteróides na Terra; e até o bíblico com uma nuvem de gafanhotos - que, por sinal, deve chegar ao Brasil nos próximos dias.

Com a criatividade aguçada devido ao período de reclusão forçada, o brasileiro tem reagido à situação “rindo de nervoso” com memes e brincadeiras na internet. Pensando nisso, o CORREIO reuniu dez momentos que provam que 2020 é uma amostra grátis do fim do mundo.