10 séries leves com personagens escritores para refletir e ampliar a criatividade

1. Valéria

Valéria (divulgação)

A série espanhola da Netflix, baseada na saga literária de Elísabet Benavent, é focada na vida de Valéria, uma escritora que se encontra em crise não apenas com sua vida profissional, mas também com sua vida pessoal e emocional. Tudo isso a fez passar por um grande bloqueio criativo que não a deixa produzir nenhum parágrafo com qualidade.

O estilo da série tem sido comparada com a clássica Sex And The City, afinal a protagonista possui como porto seguro as suas amigas Carmen, Lola e Nerea, que mesmo com suas personalidades únicas estão sempre reunidas para desabafar sobre seus problemas.

Mais que uma trama de muitas emoções, Valéria aborda a busca por uma vida mais produtiva enquanto foca também na conexão disso com os relacionamentos, sonhos, sexualidade, autoconhecimento e outros temas mais sérios – que são aprofundados de forma leve e divertida.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: Entre 37 a 43 minutos

➨ Gênero: Dramas românticos

➨ Nacionalidade: espanhol

➨ Número de temporadas: 2 temporadas

➨ Está finalizada? Foi renovada? Ainda é um mistério

➨ Episódios por temporada: 8 temporadas

➨ Ano de lançamento: 2020

2. Elas no Singular (casos reais)

Elas no Singular (divulgação)

A literatura brasileira é extremamente rica e marcada por mulheres que revolucionaram cenários também através da escrita. Ainda hoje, temos novas autoras, inclusive baianas, fazendo história. É uma imensa honra ser uma das autoras da nossa geração e poder afirmar com propriedade o quanto esta cena continua borbulhando. Só no Prêmio Jabuti deste ano, já tivemos a prova.

E para elucidar toda esta importância, esta obra da HBO conta a história de oito escritoras brasileiras em pequenos documentários. Conceição Evaristo, Rachel de Queiroz, Adélia Prado, Hilda Hilst, Clarice Lispector, Cora Coralina, Lygia Fagundes Telles e Nélida Piñon são as personagens da série, dirigida por Fabrizia Pinto.

A produção buscou detalhes nos textos, em entrevistas, cartas e documentos de arquivo elementos para reconstruir essas figuras e o que elas pensavam sobre a vida, sobre suas obras e sobre si mesmas. Com diversas reflexões de importância e se misturando a monólogos de atrizes, os materiais vão compondo um mosaico curioso sobre essas grandes pensadoras do nosso país.

➨ Onde assistir: HBO Max, HBO Brasil

➨ Duração por episódio: 30 minutos

➨ Gênero: Drama

➨ Nacionalidade: brasileira

➨ Número de temporadas: 1 temporada

➨ Está finalizada? Foi renovada? Não renovaram

➨ Episódios por temporada: 8 episódios

➨ Ano de lançamento: 2020

3. Isabel: A História Íntima da Escritora Isabel Allende (caso real)

A Hora Íntima da Escritora Isabel Allende (divulgação)

A minissérie segue a incrível vida de Isabel Allende, a autora de língua espanhola mais lida do mundo e uma incansável ativista dos direitos humanos. Desde jovem, Isabel estava disposta a quebrar todos os padrões socialmente aceitos de seu tempo para buscar a felicidade e trilhar seu próprio caminho. Então, no auge de sua carreira, ela recebe a notícia devastadora de que sua filha está à beira da morte. A dor pode tê-la dobrado, mas nunca a quebrou.

A produção passa pelas questões de ser mulher e os seus tabus, enquanto exibe a busca da felicidade, a ditadura que rouba vidas e o luto. A vida e os dramas pessoais de Isabel se transformam em artes, assim como as suas paixões e realizações.

São apenas três episódios. Para quem busca algo rápido, intenso e uma inspiração no universo criativo e literário: esta é a melhor pedida. Fica a dica para as leituras de alguns dos livros da autora: como A Casa dos Espíritos e Paula.

➨ Onde assistir: Prime Video

➨ Duração por episódio: 54 a 69 minutos

➨ Gênero: Drama

➨ Nacionalidade: chilena

➨ Número de temporadas: 1 temporada

➨ Está finalizada? Foi renovada? Não renovaram

➨ Episódios por temporada: 3 episódios

➨ Ano de lançamento: 2021

4. Castle

Castle (divulgação)

Richard Castle é um bem sucedido escritor de mistério e assassinato, que acabou de matar o seu personagem principal. No entanto, parece que um de seus fãs gostou de seus livros um pouco demais quando um assassino copiador começa a matar pessoas ao redor, como descrito nos livros de Castle.

Depois de ter sido interrogado pela polícia, ele junta forças com a detetive Kate para resolver este caso. Os dois se tornam parceiros e começam a trabalhar juntos para resolver outros assassinatos em NY, juntamente com outros detetives Tony, Kevin e Capitão. Eles também trabalham com a médica-legista Lanie.

A série engloba diversas reflexões que envolvem a psicologia, estudos sobre criatividade, mistério e o melhor estilo de caça a quem está cometendo os crimes. Para quem ama literatura com bons toques de sci-fi, fica a dica.

➨ Onde assistir: Hulu

➨ Duração por episódio: 43 minutos

➨ Gênero: Drama-comédia criminal

➨ Nacionalidade: estadunidense

➨ Número de temporadas: 8 temporadas

➨ Está finalizada? Foi renovada? Não renovaram

➨ Episódios por temporada: Entre 10 a 23 episódios

➨ Ano de lançamento: 2009

5. Jane The virgin

Jane The Virgin (divulgação)

Provavelmente a mais conhecida da lista, mas ainda muito subestimada pelo público que não a conferiu. Assim é que podemos iniciar as reflexões sobre Jane The Virgin, trama que já foi indicada em outros momentos aqui na coluna e que se tornou a minha favorita nos últimos tempos. A obra trata de uma moça virgem que se descobre grávida após receber uma inseminação artificial descuidada. Ela vai conhecer o pai da futura criança e um triângulo amoroso se instala.

Com protagonistas femininas repletas de força e romances para quem quer suspirar, Jane é a pedida ideal para quem deseja inspiração, criatividade, surpresas e uma leveza sem igual – mas que também nos faz derramar lágrimas em diversos momentos. A protagonista, inclusive, sonha em ser uma autora de romances e traz diversas dicas sobre roteirização, criatividade, superação de bloqueios e outros diversos pontos. É possível conferir os momentos em que ela cria personagens, como ela os elabora e todo esse processo em que ela produz.

Além disso, Jane The Virgin trata de questões como a imigração, debates sobre ética, quebras de estigmas religiosos, feminismo e outros temas de importância. Confesso que durante a primeira temporada ainda tinha algumas dúvidas sobre a trama, até perceber como o estilo da edição e de tudo ali proposto era totalmente intencional e poético. A partir do meio da primeira temporada foi impossível de largar a tela. Finalizei a série há pouco e é como o fim de um relacionamento belo: parece que nada vai superar.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 40 minutos em média

➨ Gênero: Dramas românticos

➨ Nacionalidade: estadunidense

➨ Número de temporadas: 5 temporadas

➨ Está finalizada? Foi renovada? Não renovaram

➨ Episódios por temporada: entre 10 a 22 episódios

➨ Ano de lançamento: 2019

6. Californication

Californication (divulgação)

Hank Moody, o personagem central de Californication, é como um Charles Bukowski moderno, ainda que uma comparação de tal calibre não seja a ideal. Talentoso e preguiçoso, sua trajetória se inicia com o desejo voltar ao auge criativo. As mensagens sobre esse processo estão constantemente na tela.

E é buscando quebrar os bloqueios que a força da série nasce deste protagonista dúbio. O escritor em crise foge da moral e dos bons costumes e sua família vive despedaçada. Assim, ele mesmo acaba sendo exemplo das consequências com as quais precisa lidar ao agarrar escolhas tortuosas e que fogem do caráter.

É preciso mergulhar já entendendo que as críticas sociais estão nas ações do próprio protagonista. Com reflexões sobre a falsa aparência, a obra mergulha em aspectos da depressão e mostra um homem sexista ao extremo e com problemas de superioridade. Perdendo o amor da sua vida, ele passa a questionar diversos aspectos enquanto o retorno da mulher amada para a cidade pode ser um símbolo da mudança de vida.

➨ Onde assistir: Prime Video

➨ Duração por episódio: 29 minutos

➨ Gênero: Comédia, Drama

➨ Nacionalidade: estadunidense

➨ Número de temporadas: 7 temporadas

➨ Está finalizada? Foi renovada? Não renovaram

➨ Episódios por temporada: 12 episódios

➨ Ano de lançamento: 2007

7. The Bold Type

The Bold Type (divulgação)

A minha série favorita do momento e uma das que me deixa mais produtiva depois que acabo qualquer episódio — principalmente quando estou trabalhando em home office. The Bold Type traz uma trama leve, mas ela consegue alcançar o feito enquanto também é recheada de temas impactantes, densos, delicados, socialmente fundamentais e (muitos deles) pouco discutidos em seriados por aí. A obra é inspirada na vida da ex-editora-chefe da Cosmopolitan, Joanna Coles.

A produção apresenta três jovens mulheres que se unem para conquistar o sucesso jornalístico em Nova York, batalhando para fazer seus sonhos resistirem às realidades da vida. Assim, é possível pensar que em relação aos aspectos profissionais, a trama é mais focada em quem produz conteúdo (digital ou não), é da área de Comunicação ou é de alguma linha mais artística.

Jane, uma das protagonistas, ama escrever artigos incríveis e luta para receber mais reconhecimento na área. Para quem ama conhecer mais sobre o Jornalismo e a escrita nessas outras vertentes, é a pedida ideal.

A série, porém, consegue trazer alertas que qualquer empresa precisa considerar atualmente, como a necessidade de tratar de pautas sociais que estejam em destaque e/ou que não se destoem de lutas por mais respeito. Além disso, qual o negócio que não precisa de um bom marketing sendo feito? Pontos assim ganham foco na obra, que também aborda bastante sobre feminismo e outros aspectos de importância.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: em média 40 minutos

➨ Gênero: Drama

➨ Nacionalidade: estadunidense

➨ Número de temporadas: 4 temporadas

➨ Está finalizada? Foi renovada? Foi renovada, mas a quinta temporada será a última

➨ Episódios por temporada: entre 10 a 16 episódios

➨ Ano de lançamento: 2020

8. Dickinson

Dickinson (divulgação)

Para os que ficaram tristes com o cancelamento da quarta temporada de Anne with na “E”, Emily Dickinson poderá aquecer um pouco os corações dos fãs com a sua história. Emily é uma jovem à frente do seu tempo, uma escritora em ascensão que se sente deslocada da sua época. Tomada por ideias progressistas demais para o século XIX (em que nasceu), a poetisa vai ter que usar a sua vasta imaginação para encarar os obstáculos que a sua família e sociedade colocarão no seu caminho.

Poética, a série é baseada na vida real da poeta de mesmo nome, que viveu na controversa época do abolicionismo estadunidense e no auge da guerra civil entre as províncias sulistas e nórdicas. Dickinson não é uma obra que preza em contar muitas histórias de época, mas ao mesmo tempo se posiciona sobre os obstáculos enfrentados pelas mulheres, as limitações vividas pelos negros e, ainda, questões LGBTQIA+.

A protagonista funciona como uma heroína aos avessos e seus momentos de quase desistência são combustível para uma vasta gama de poemas incríveis e que cultivam um fértil território para que o público tenha as suas próprias divagações psíquicas.

➨ Onde assistir: Apple TV+

➨ Duração por episódio: 26 a 34 minutos

➨ Gênero: Comédia

➨ Nacionalidade: estadunidense

➨ Número de temporadas: 3 temporadas

➨ Está finalizada? Foi renovada? Sim. Renovaram esse ano com a terceira temporada

➨ Episódios por temporada: 23 episódios

➨ Ano de lançamento: 2019

9. Begin Erica

Being Erica (divulgação)

Na trama, Erica é uma jovem de 32 anos e com a vida longe de como ela gostaria que fosse. A sua área profissional, a vida amorosa e até as relações familiares estão, na visão dela, um caos. É então que ela encontra um terapeuta que utiliza um método surreal para ajudá-la a rever os erros que ela diz ter cometido há anos atrás.

Ele passa a permitir que Erica entre em seu próprio corpo do passado e vá parar nas épocas em que aconteceram os seus 'erros'. Mas, calma, esqueça tudo o que você já sabe sobre tramas com viagens no tempo. Além de brincar entre as problemáticas do antes e (também!) do presente da personagem, a ideia principal da produção é mostrar como esses erros podem servir de lições para o 'hoje' de Erica.

O que pode soar como uma trama muito "para toda a família", passa a se tornar cada vez mais reflexiva e com diálogos daqueles repletos de frases que nos deixam com vontade de postar por aí e colar nas paredes. A 'viagem no tempo', inclusive, pode passar a ser vista como uma metáfora para cada lembrança que temos e sobre como podemos ressignificá-las.

Em meio a tudo isso, Erica segue buscando o seu sonho de trabalhar no mercado editorial. E é aí que todo esse processo também fica bastante presente na série, exibindo realidades de dentro de editoras de livros e afins.

➨ Onde assistir: Prime Video

➨ Duração por episódio: 45 minutos aproximadamente

➨ Gênero: Drama

➨ Nacionalidade: canadense

➨ Número de temporadas: 4 tempordas

➨ Está finalizada? Foi renovada? Não foi renovada

➨ Episódios por temporada: 13 episódios

➨ Ano de lançamento: 2009

10. Men in Trees

Men in Trees (divulgação)

Marin Frist é uma autora de best-sellers de autoajuda. Segundo ela, achar um bom partido não é uma tarefa difícil. Falta às mulheres boa percepção para notar os sinais de relacionamento que os homens emitem. Porém, toda sua teoria vai para o espaço quando ela descobre, às vésperas de seu casamento, que sua vida amorosa é um desastre e que seu noivo a traía.

É aí que ela percebe que não seguia os próprios conselhos que dava e que precisa repaginar a sua vida e também a sua escrita. Ao se mudar para outra cidade e encontrar mais beleza nas simplicidades da vida, o autoconhecimento da protagonista também vai sendo construído com novos ângulos.

Para quem busca algo mais perto da comédia, mas que não deixe as reflexões de lado, aqui está uma excelente pedida.

➨ Onde assistir: É possível assistir a séria online, pois não está em streaming

➨ Duração por episódio: 45 minutos aproximadamente

➨ Gênero: Comédia romântica

➨ Nacionalidade: estadunidense

➨ Número de temporadas: 2 temporadas

➨ Está finalizada? Foi renovada? Foi cancelada

➨ Episódios por temporada: 18 episódios em média

➨ Ano de lançamento: 2006