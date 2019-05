11 novas séries que podem conquistar os órfãos de Game of Thrones

O fim de uma saga de sucesso – seja ela de livros, filmes, ou série de TV – sempre deixa uma sensação de perda entre os fãs. Com Game of Thrones não poderia ser diferente. O fenômeno da HBO baseado nos livros de George R. R. Martin que acabpu no domingo (19), deixando os fãs meio decepcionados, revolucionou o gênero fantasia na televisão, conquistando recordes de audiência, além de ser reconhecido em premiações como o Emmy e o Globo de Ouro.

Não à toa, seu sucesso inspirou a produção de novas séries que exploram universos fantásticos. Mas será que alguma delas irá ocupar o seu trono? Confira abaixo uma lista de seriados anunciados ou em produção que podem ser uma opção para os órfãos de Westeros.

Spin-off de Game of Thrones (HBO)

A saga deverá se chamar Bloodmoon, e se passará cerca de dez mil anos antes dos eventos de Game of Thrones. Ela será focada em alguns dos elementos mais místicos de Westeros que ficaram meio sem respostas em Game of Thrones, como quem são as Crianças da Floresta, como os Caminhantes Brancos foram criados e o que exatamente foi a Longa Noite — basicamente, os eventos que compõem o momento histórico conhecido como Era dos Heróis em Westeros.

Isso quer dizer que, ainda que seja baseada no mesmo universo, a nova série não será influenciada pelos eventos de Game of Thrones, e nem terá o retorno de nenhum personagem da série.

Em janeiro, parte do elenco foi anunciado, com Naomi Watts (King Kong, O Impossível) escalada para viver uma “dama carismática da sociedade que guarda um grande segredo”, como afirmou a revista americana Variety. Na lista ainda encontram-se nomes como Jamie Campbell Bower (Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald), Georgie Henley (dos filmes da saga As Crônicas de Nárnia) e Naomi Ackie (Lady Macbeth). O piloto será escrito pela roteirista Jane Goldman (Kingsman: Serviço Secreto, Kick-Ass: Quebrando Tudo) juntamente com o próprio Martin, mas a estreia só deve acontecer em pelo menos um ano após o fim de Game of Thrones.

Outros projetos inspirados pelo universo de Game of Thrones também estão em análise pela HBO, mas nenhum foi confirmado ainda.

Mapa da Terra Média, geografia de O Senhos dos Anéis (divulgação)

Lord of the Rings (Amazon)

Em novembro de 2017, a Amazon Studios comprou os direitos da saga para produzir uma série de cinco temporadas baseada na obra de J.R.R. Tolkien. Já se sabe que a história se passará 3441 anos antes dos eventos retratados em A Sociedade do Anel, no período conhecido como A Segunda Era da Terra Média, então provavelmente os personagens conhecidos da franquia de filmes não aparecerão.

Nas recentes divulgações pelas redes sociais (a série já possui uma conta oficial no Facebook, Twitter e Instagram), um mapa da Terra Média publicado aos poucos revela a antiga ilha de Númenor, grande civilização de origem dos ancestrais de Aragorn e dos Reis dos Homens. Na história, a ilha emergiu no fundo do oceano após seus habitantes travarem guerras com os deuses.

A Amazon deve começar a produção em 2020, sem data prevista para a estreia. J.D. Payne e Patrick McKay, roteiristas de Star Trek 4, assumirão o projeto, que não terá envolvimento de Peter Jackson, diretor da trilogia no cinema.





Henry Cavill, que já foi o Superman no mundo DC, protagonizará The Witcher (divulgação)

The Witcher (Netflix)

Muito conhecida pela versão em jogos lançada pela CD Projekt RED, a série de livros do polonês Andrzej Sapkowski, publicada ao longo dos anos 1990, ganhou uma adaptação de oito episódios pela Netflix, previstos para serem lançados entre outubro e dezembro deste ano. A saga acompanha o bruxo Geralt de Rivia (que será interpretado por Henry Cavill) e sua caça aos monstros geneticamente modificados espalhados pelo Continente (na história, o lugar não é identificado). Ele passa a treinar a pequena Ciri (Freya Allan), princesa de Cintra, que possui habilidades especiais e é peça importante na geopolítica do universo da história.





His Dark Materials será baseada na saga A Bússola de Ouro (divulgação)

His Dark Materials (BBC)

A franquia literária His Dark Materials (Fronteiras do Universo no Brasil), de Philip Pullman, chegará à TV pela BBC em uma série de oito episódios. A primeira temporada será baseada no primeiro livro, A Bússola de Ouro, que rendeu um filme em 2007 estrelado por Daniel Craig, Nicole Kidman e Eva Green.

Na trama, que se passa em um universo paralelo, uma garota chamada Lyra Belacqua viaja pelo Ártico em busca de seu amigo desaparecido, Roger Parslow, e seu tio Lord Asriel, preso após conduzir experimentos com uma substância misteriosa conhecida como Pó. A pequena Lyra será interpretada por Dafne Keen, conhecida pelo filme Logan, e o elenco ainda conta com nomes como James McAvoy (como Lord Asriel), Lin Manuel-Miranda (Lee Scoresby), Ruth Wilson (Mrs Coulter) e Clarke Peters (Dr. Carne).

A HBO irá distribuir a série fora do Reino Unido, mas ainda não há confirmação se ela estará disponível no catálogo brasileiro.

As Crônicas de Nárnia (Netflix)

Os direitos sobre os livros de C.S. Lewis estão desde 2018 com a Netflix. Ainda não há detalhes sobre as produções, mas o serviço de streaming já anunciou que fará tanto séries como filmes baseados no universo de Nárnia. Esta é a primeira vez que uma mesma empresa possui os direitos sobre todos os sete livros da saga, o que pode ser um indicativo de que os fãs poderão finalmente ver adaptações audiovisuais de todos os capítulos da franquia – apenas três dos sete livros foram adaptados para o cinema anteriormente (O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada).

The Dark Tower (Amazon)

Após o fraco desempenho do filme lançado em 2017 (110 milhões de dólares na bilheteria mundial, valor abaixo do esperado), a Amazon está produzindo uma série baseada na franquia literária de Stephen King, com produção executiva de Glen Mazzara (The Walking Dead). O serviço de streaming ainda não revelou detalhes sobre o projeto, mas, de acordo com a Variety, o enredo mostrará como Roland Deschain se tornou o Pistoleiro e seu primeiro encontro com o Homem de Preto.

Jason Momoa vai estrelar uma distopia dirigida por Frank Lawrence, de Jogos Vorazes (divulgação)

See (Apple TV+)

Recentemente, a Apple anunciou o seu próprio serviço de streaming, que se chamará Apple TV+ e será lançado entre setembro e dezembro deste ano. Entre as produções originais está See, série épica e futurista que contará com um rosto muito conhecido entre os espectadores de Game of Thrones: Jason Momoa, que interpretou o personagem Khal Drogo na primeira temporada e atualmente encarna o Aquaman nos cinemas.

Apesar de as filmagens já terem começado, poucos detalhes foram revelados sobre o seriado. De acordo com a revista americana Entertainment Weekly, a série se passa séculos após um vírus ter varrido da Terra a maior parte de seus habitantes, e os únicos sobreviventes ficaram cegos. Ainda de acordo com a revista, o personagem de Momoa será Baba Voss, um “guerreiro, líder e guardião destemido”. O roteiro será escrito por Steven Knight (Peaky Blinders) e a direção ficará por conta de Francis Lawrence, da franquia Jogos Vorazes.

The Wheel of Time (Amazon)

A saga escrita por Robert Jordan – e concluída por Brandon Sanderson após sua morte – teve sete de seus catorze livros no primeiro lugar da lista de best-sellers do New York Times e agora ganhará uma adaptação pela Amazon em parceria com a Sony Pictures Television, ainda sem previsão de estreia. A história se passa em um mundo onde a magia existe e uma lenda conhecida afirma que quando as forças malignas se reerguerem, o poder de combatê-las se encontrará em um único homem, o Dragão Renascido, que será o responsável por salvar ou destruir o mundo.

A Roda do Tempo (nome que a franquia de livros recebeu no Brasil) é conhecida por seu nível de detalhes quanto à construção do universo, sendo comparada nesse aspecto com As Crônicas de Gelo e Fogo. A saga também recebe diversas comparações com O Senhor dos Anéis devido às características do universo épico presentes na obra.

Katherine Langford, de 13 Reasons Why, vai estrelar Cursed (divulgação)

Cursed (Netflix)

Prevista para estrear ainda este ano, Cursed será uma releitura da lenda do rei Arthur contada pelos olhos de Nimue, heroína com um dom misterioso e destinada a se tornar a poderosa Dama do Lago. Com dez episódios, a série terá como base a história em quadrinhos The Cape, (também a ser publicada neste ano) de Tom Wheeler (Gato de Botas) e Frank Miller (Sin City), ambos co-criadores e produtores executivos do projeto. Katherine Langford, estrela de 13 Reasons Why, está escalada para viver a protagonista.

The Nevers (HBO)

Em julho do ano passado, a HBO anunciou a série The Nevers, descrita como um drama épico de ficção científica sobre uma gangue de mulheres da Era Vitoriana “com habilidades fora do comum, inimigos implacáveis e uma missão que pode mudar o mundo”. O que se sabe até agora é que a atriz Laura Donnelly (Outlander, The Fall) interpretará a protagonista Amalia True, descrita como uma heroína impulsiva. O comando do seriado será de Joss Whedon, criador de Buffy, a Caça-Vampiros e roteirista de Os Vingadores e Vingadores: Era de Ultron.

The Kingkiller Chronicle (Showtime)

Com dois livros publicados e um terceiro para chegar, The Kingkiller Chronicle (A Crônica do Matador do Rei no Brasil) é uma trilogia do americano Patrick Rothfuss que conta a história de um arcanista (um tipo de mágico), aventureiro e músico chamado Kvothe, que sobrevive a um trauma na infância e se torna uma personalidade notável. À medida que um cronista recolhe sua história de vida, a narrativa é contada em dois tempos: o presente e o passado do feiticeiro.