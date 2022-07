11 pacientes precisaram ser transferidos da UTI após vazamento no Hospital Espanhol

Onze pacientes que estavam internados na Ala B da UTI 2 do Hospital Espanhol precisaram ser transferidos às pressas, após ocorrer um vazamento na tubulação interna de água limpa da unidade, na tarde do último domingo (10). Durante o vazamento, a água ficou escorrendo pelo ar-condicionado e pelos lustres da unidade.

O hospital informou que, no momento do vazamento, dos 25 leitos da UTI, 17 estavam ocupados. Destes 17, 11 pacientes foram transferidos para outras UTIs com leitos disponíveis no hospital. e seis permaneceram na UTI 2, numa área não comprometida. Não havendo interrupção alguma nos seus tratamentos e assistências. Às 18h de ontem, a situação no local já estava resolvida.

O Hospital Espanhol opera hoje com 160 leitos - sendo 80 de UTI e 80 clínicos. Mas a unidade tem capacidade para até 250 leitos, como em alguns momentos da pandemia já estiveram ativos na sua totalidade. "Esta estrutura permitiu a possibilidade da transferência necessária dos seis pacientes da UTI 2, com segurança e sem prejudicá-los", informou o Hospital Espanhol, por meio de comunicado.

Nas últimas 24 horas, o HE registrou três óbitos. Nenhum deles por motivo de transferência de leito. No momento, a taxa de ocupação do Hospital Espanhol é de 85% nas UTIs e 92% nas Enfermarias.