11 presos foram baleados durante rebelião no Complexo da Mata Escura

Dos 17 feridos no Complexo Penitenciário da Mata Escura, 11 foram baleados durante a rebelião na Penitenciária Lemos Brito (PLB). As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Até o momento, há o registro de cinco óbitos.

De acordo com a SMS, oito presos estão internados no Hospital Geral do Estado (HGE). No Hospital do Subúrbio estão dois internos. Já na UPA dos Barris estão sete feridos, dos quais quatro vão seguir para o HGE e três para o Hospital do Subúrbio.

Parentes dos presos, que permanecem na porta do complexo em busca de notícias, dizem que quatro dos feridos estão em estado grave. No entanto, a SMS informou que até o momento está " sem atualização do quadro dos pacientes".

Além dos 11 baleados, dois internos foram feridos por arma branca. Há informações de outros cinco presos feridos que receberam atendimento no complexo, mas não precisaram ser encaminhados para hospitais.

Investigação

Em nota, as Secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Administração Penitenciária (Seap) informaram que investigam a entrada de armas, no Complexo de Mata Escura.

A ocorrência começou às 15h45, quando policiais penais ouviram disparos de arma de fogo, no Módulo II da Lemos Brito. Guarnições do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar foram até o local e impediram a fuga de detentos pela porta principal daquela unidade.

Na sequência, com reforços de equipes do Bope, Batalhão de Choque, Graer, Apolo, Gêmeos e Rondesp Central, os militares entraram na unidade prisional, reestabelecendo o controle. Armas brancas e de fogo foram apreendidas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil investiga a motivação dos crimes e os autores.