118 casos suspeitos de reinfecção de covid-19 são investigados na Bahia

Depois de confirmar o primeiro caso de reinfecção da covid-19 na Bahia, a Secretaria de Saúde (Sesab) afirmou que outros 118 casos suspeitos estão sendo investigados em todo estado. Os pacientes têm idades variando de 5 até mais de 80 anos. São 82 mulheres e 36 homens. O caso confirmado hoje foi de uma mulher de 45 anos, moradora de Salvador, contaminada com uma variante do vírus descoberta primeiro na África do Sul.

A Sesb explicou que a confirmação da reinfecção e identificação do tipo de coronavírus foi feita por sequenciamento genético. Foi observada na sequência genética do vírus presente no segundo episódio, a mutação E484K. A mulher contaminada teve covid-19 duas vezes em um intervalo acima de 90 dias, segundo laudos do Hospital São Rafael - em maio e outubro do ano passado. O hospital informou à Sesab sobre a suspeita de reinfecção no dia 22 de dezembro de 2020.

A análise genética mostrou que as duas amostras de coronavírus agrupam-se em dois lados distintos e pertencem a duas sublinhagens diferentes: B.1.1.33 a amostra da primeira coleta e B.1.1.248 a amostra da segunda coleta; apresentam um perfil de mutações diferentes; e permitiu a identificação na amostra referente à segunda coleta (caso de reinfecção) da mutação encontrada na nova variante da África do Sul na proteína Spike localizada no RDB (E484K).

Para além do sequenciamento genético foram realizados outros exames, a exemplo da quantificação de anticorpos anti-SARS-CoV-2, coletados em momentos distintos do caso em questão, acrescenta a secretaria.