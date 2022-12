125 funcionários são demitidos da CNN Brasil, diz colunista

A CNN Brasil está fazendo uma demissão em massa na tarde desta quinta-feira (1º), a maior de seus quase três anos de existência, de acordo com a coluna de Ricardo Feltrin, do Uol.

Serão 125 demitidos, dos quais cerca de 100 são contratados como pessoa jurídica e 25 tinham registro em carteira.

Profissionais como Monalisa Perrone, Sidney Rezende e Marcela Rahal, a ex-global Glória Vanique e o historiador e comentarista Leandro Karnal já foram comunicados do desligamento.

A emissora passa por um momento de crise, devido aos altos custos e ibope residual na TV por assinatura.

Nesta tarde, a direção da emissora emitiu um comunicado justificando as demissões e o fechamento da sucursal no Rio como uma "adequação ao momento político e econômico do país".