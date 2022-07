13 caminhões com sinais de adulteração são apreendidos em operação na Bahia

Treze caminhões com sinais de identificação adulterados foram apreendidos durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar da Bahia (PMBA) e Polícia Civil da Bahia, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O flagrante aconteceu após um longo trabalho de investigação das forças de segurança e além de policiais rodoviários federais, contou também com equipes de policiais militares e de policiais civis.

As equipes realizaram diligências com o objetivo de vistoriar uma empresa do ramo de hortifrutigranjeiro que estaria sendo utilizada para a prática delituosa de fraudes veiculares, que adulteram veículos furtados ou roubados e utilizam placas de veículos idênticos e legalizados a fim de passar despercebido por fiscalizações. Na ocasião, treze caminhões que estavam com os caracteres de identificação adulterados (motor/chassi) foram apreendidos e em alguns deles possuíam registro de furto/roubo e circulavam clonados. Um dos caminhões estava carregado com caixas de cerveja que estava sem nota fiscal.

Todos os veículos e o material apreendido na operação encontram-se à disposição Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, para continuidade do inquérito policial. Os caminhões passarão por perícia, inclusive, as investigações continuarão para verificar se o local também estaria sendo utilizada como possível desmanche clandestino de veículos.

Clonagem não é um crime tão raro

Na clonagem (cabrito), os criminosos trocam a identificação do veículo e seus documentos para que pareça ser um veículo regular. Neste momento o veículo recebe placas de outro veículo com características semelhantes e o proprietário desse veículo, que se encontra em situação regular, torna-se a segunda vítima dos criminosos pois passa, muitas vezes, a receber multas de trânsito e pontos na carteira (CNH) por infrações relacionadas ao veículo clonado e, em algumas situações o proprietário paga as multas sem ter conhecimento real do cometimento da infração.

Em suas ações, a PRF verifica uma série de modalidades que giram em torno dos crimes relacionados às fraudes veiculares. Essas modalidades vão desde o simples furto/roubo do veículo passando pela utilização de documentos falsos e receptação, o que pode dificultar a identificação do crime e por isso exige uma fiscalização minuciosa por parte dos policiais.

Outra modalidade utilizada é a revenda, alimentada pelo comércio ilegal desses veículos clonados, muitas vezes negociados em sites na internet por valores inferiores ao preço real do veículo. Nesta fase do crime temos a terceira vítima em potencial, o comprador que, inadvertidamente, passa a ter a posse do veículo clonado.

Sistema SINAL

A PRF conta com sistemas que possibilitam identificar se os veículos possui restrições, bem como se a documentação é autêntica. Dentre os sistemas, a PRF dispõe do SINAL que através de informações inseridas pelo próprio cidadão, possibilita o acionamento de equipes de policiais em um raio de 100 quilômetros do local da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo.

Para isso, o cidadão que tiver seu veículo roubado, furtado, com perda de sinal, em seqüestro ou clonado, poderá fazer um cadastro do referido veículo no portal da PRF através do site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel.