13ª edição do Agenda Bahia tem música, pintura e discussões sobre o futuro

Quando a primeira edição do Agenda Bahia foi realizada o empresário e economista Wilson Andrade estava na plateia para assistir ao fórum. Nesta terça-feira (18), ele ocupou uma das cadeiras da segunda fileira, no salão do Wish Hotel, no Campo Grande, para acompanhar a 13ª edição do evento, que desta vez debateu os ‘Desafios do Agora’, tem 26 palestrantes nacionais e internacionais, música, pintura e outras expressões artísticas.



O evento é uma realização do CORREIO e a edição deste ano pôs em destaque questões envolvendo inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade no mundo do trabalho 4.0 e na sociedade 4.0, e os impactos global e local dessas mudanças. A diretora do CORREIO, Renata de Magalhães Correia, fez a abertura do evento e destacou a importância do fórum e as adaptações impostas pela pandemia.

“Foram dois anos sem poder realizar o Agenda Bahia presencialmente. Justamente este evento que, em sua essência, é um grande encontro entre especialistas e público. Algo tão único que ao longo de 12 anos se consolidou como o projeto de maior destaque no debate do desenvolvimento econômico e social do nosso estado”, afirmou.

Layla Vallias participou do evento (Marina Silva/CORREIO) Renata Magalhães Correia destacou importância do evento (Marina Silva/CORREIO) Evento foi híbrido, com algumas palestras on-line (Marina Silva/CORREIO) Mais do painel de Layla Vallias (Marina Silva/CORREIO) Mila Paes Scarton, Ubiraci Mercês, Paula Morais (virtual), Camilo Telles (Marina Silva/CORREIO) Luiz Candreva (Marina Silva/CORREIO) Camila Dalla e Taiz Coe (Marina Silva/CORREIO)

Ela lembrou que os temas do Agenda Bahia são elaborados a partir da demanda da sociedade, que este ano o evento superou a marca de 1 mil inscritos e que se somam às mais de 14 mil pessoas que acompanharam as edições anteriores e tiveram a oportunidade de assistir à mais de 300 palestras.

Desta vez, o evento foi híbrido, com parte do público no hotel e os demais assistindo de forma virtual. O presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Junior, afirmou que os desafios atravessam todos os setores da sociedade.

“São temas bastante palpitantes no momento. Estamos reunindo no mesmo evento tecnologia, sustentabilidade e inovação, ou seja, temas que envolvem tudo que se vai pensar daqui para frente, tanto no setor público como no setor privado. É um debate muito importante e que vai clarear pontos para que as pessoas possam pensar suas ações daqui para frente”, explicou.

Uma sala extra foi colocada à disposição no hotel para atender a demanda e enquanto o público se acomodava, Wilson Andrade, hoje diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf), explicou o motivo de ter participado de todas as edições do Agenda Bahia.

“Nunca faltei um e acompanho com muito interesse. É um evento com destaque em nível de Bahia. Há uma preocupação grande sobre como vamos voltar a crescer, precisamos gerar emprego, e o que vai fazer o Brasil crescer está sendo discutido aqui, que é inovação com tecnologia e cuidado com o meio ambiente”, contou.

Ele frisou a necessidade de pensar o desenvolvimento de forma sustentável e disse que os debates promovidos nos painéis do evento são essenciais. Já o diretor superintendente do Sebrae, Jorge Khoury, lembrou que as micro e pequenas empresas representam 98% dos negócios no Brasil e que a adaptação ao pós-pandemia não tem sido fácil.

“Se antes já era significativa essa discussão sobre inovação e tecnologia, hoje é mais ainda. Eu digo sempre que a pandemia só fez acelerar esse processo que é continuo de mudança, de alteração tecnológica e de toda a natureza, e estamos vivendo isso agora com uma rapidez muito grande. Cabe a todos nós, quer instituição pública ou privada, atender e dar a resposta necessária e significativa para esse momento”, disse.

Um DJ animou o público, antes do evento, e durante as palestras a artista plástica Maria Mariô, 25 anos, pintou dois quadros inspirados nas discussões sobre o futuro. As pinceladas atraíram a atenção.

“Estou criando duas ilustrações que se completam e trazendo para o visual o sentimento do que seria esse olhar para o futuro estando no presente. Minha inspiração tem sido os desafios do agora e o que estou ouvindo nas palestras”, contou.

Além disso, na transição entre as programações da manhã e da tarde, o ator e humorista baiano Leozito Rocha ajudou a quebrar aquela ‘maresia’ pós-almoço. Numa apresentação stand-up que durou cerca de 20 minutos, Leozito abordou temas do cotidiano como a vida no colégio e as diferenças socioeconômicas entre estudantes de escolas públicas e particulares. As experiências pessoais do artista, que cresceu em Itinga, bairro periférico em Lauro de Freitas, contribuíram para arrancar risos do público presente.

