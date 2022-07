'15 anos de saudade e não há um dia que não seja lembrado', diz ACM Neto sobre avô

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) relembrou nesta quarta-feira (20) o avô, ACM, que morreu há exatos 15 anos. Em um texto nas redes sociais, Neto falou sobre a importância do político, que foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Salvador, três vezes governador da Bahia e senador em mais de 50 anos de carreira.

"Quinze anos de saudade e não há um dia em que o nome de meu avô não seja lembrado. Foram 79 anos de vida que sempre ficarão marcados na história da Bahia e no coração dos baianos. Foi com ACM que aprendi a amar o nosso estado e a defender com unhas e dentes esse povo trabalhador, valente, generoso, solidário e talentoso", enumerou ACM Neto.

Ele disse ainda que a principal vontade do avô sempre foi ver a Bahia bem. "Não havia obstáculo que resistisse diante da vontade e da determinação que ele tinha de fazer a Bahia crescer e de colocar o nosso estado em lugar de destaque no cenário nacional. E é no exemplo de ACM que eu encontro a certeza de que a Bahia pode MUITO mais. Que orgulho que tenho de carregar esse nome, o nome do nosso maior líder político e daquele que deu régua e compasso para o que somos hoje", acrescentou.