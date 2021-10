15 curiosidades que vão te fazer amar Salvador ainda mais

1) Salvador é a única cidade do Nordeste no ranking IESE Cities in Motion Index, que elenca as cidades mais inteligentes (smart cities) do mundo. Numa lista de 165 cidades de 80 países, ocupa a 147ª posição, sendo a quinta entre as seis únicas brasileiras, ficando atrás de São Paulo (116ª), Rio de Janeiro, (126ª), Curitiba (135ª), Brasília (138ª) e Belo Horizonte (151ª). Saiba mais clicando aqui.

2) Os soteropolitanos arrasam criando perfis de Instagram com conteúdos culturais ou locais. O @baianes_oficial é para quem quer se divertir (ao se identificar) e entender melhor as expressões usadas em toda a Bahia. O @soteropobretano é para quem quer conhecer locais inusitados e ficar de olho em novidades da capital baiana. E o @nao.obvio é uma extensão desta coluna e traz muitas dicas de lugares, livrarias, artistas e mais aspectos culturais e menos óbvios para descobrir pela cidade. Você pode conferir mais perfis incríveis em uma listagem especial que já fiz aqui na coluna: 5 perfis de Instagram para curtir Salvador com outros olhos.

3) A capital fundou a primeira escola de nível superior do Brasil, a Escola de Cirurgia da Bahia, em 18 de fevereiro de 1808. Hoje é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

4) Falando nela, a UFBA é 30ª melhor universidade latino-americana, de acordo com o ranking da Times Higher Education (THE) divulgada em 2018. Entre as instituições brasileiras, está na 14ª posição, sendo a melhor da região Nordeste.

5) A cidade dos soteropolitanos é líder em receptivo turístico da região Nordeste, segundo comparação feita pelo Movimento Anual de Aeronaves, da Infraero, dos pousos e decolagens realizados em 2010. São mais de 7,7 milhões de pessoas que embarcaram e desembarcaram na capital por ano.

6) Salvador também foi uma das primeiras cidades a ter shopping! O Shopping da Bahia foi o segundo shopping a ser construído no país. Inaugurado em 1975 como Iguatemi, após a finalização do shopping de mesmo nome em São Paulo.

7) A capital segue sendo berço de muitas artes. Escritores da nova geração têm conquistado leitores de todo o país e movimentado a cena literária no Brasil. Alguns nomes para acompanhar: @edgardabbehusen, @fafeth, @_matheuspeleteiro, @vanessabrunt, @livianataliapoeta e @saulomdourado.

8) As baianas de acarajé são tão importantes na cultura de Salvador que ganharam um feriado só para elas: 25 de novembro. Geralmente, neste dia é divulgada uma programação especial na cidade que envolve missas, feiras, festivais e outros eventos.

9) Salvador já apareceu no livro dos recordes (Guiness Book) por ter o maior Carnaval do mundo. Já teve também alguns apelidos como "Capital da Alegria", por suas festas, e "Roma Negra", por ser a metrópole com maior percentual de negros fora da África. Falando nisso, é a capital com maior proporção de negros do Brasil, com 82,1%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE. Cerca de 80% da população baiana possui antepassados africanos.

10) A cidade possui cerca de 365 igrejas católicas espalhadas em suas áreas – uma para cada dia do ano. Todas são conhecidas pela arquitetura barroca de beleza exuberante. A Arquidiocese de Salvador, porém, conta algumas a mais e diz que existem no total 372 templos católicos na cidade.

11) Com aproximadamente 3 milhões de habitantes, Salvador é a terceira cidade mais populosa do Brasil (as duas primeiras são São Paulo e Rio de Janeiro) e a primeira do Nordeste. Com cerca de 70 mil habitantes, o bairro de Brotas é o mais populoso da cidade.

12) De acordo com uma pesquisa feita em 2019 pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), Salvador é a cidade com o maior número de franquias do nordeste, com mais de 1.800 ativas em 4.000 unidades operacionais, ocupando a 6ª posição no ranking brasileiro.

13) Uma das mais famosas referências do Pelourinho é a Casa de Jorge Amado, onde funciona uma instituição museológica em homenagem ao escritor baiano Jorge Amado. Falando nisso, existem casas na Bahia que são abertas ao público e surpreendem por suas histórias e arquiteturas, dá uma olhada.

14) Vários nomes de bairros e ruas possuem uma história por trás, como Caixa D’Água, nomeada assim porque lá foi construído o primeiro reservatório de água em alvenaria no território brasileiro. Antes chamado reservatório de Cruz do Cosme, em 1852 o bairro passou a ser a principal fonte de encomenda de água na cidade.

15) Consegue adivinhar qual desses alimentos não foi originado na Bahia? Tapioca ou Beijú, Cocada, Abarém, Sonho ou Mocotó? A resposta é sonho, que nasceu em São Paulo.