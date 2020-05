150 mil máscaras são doadas pela Braskem e Alpargatas em Camaçari

Uma doação de 150 mil máscaras de uso hospitalar foi feita para profissionais de saúde de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, pela Braskem em parceria com a Alpagartas. Os itens foram entregues na segunda (25) à Prefeitura da cidade. A ideia é ajudar no combate ao novo coronavírus.

As máscaras foram confeccionadas pela Alpargatas a partir do nãotecido feito com resina de polipropileno (PP) doada pela Braskem à Fitesa, uma das líderes mundiais nesse setor. O nãotecido é um material sintético semelhante ao tecido, obtido através de uma liga de fibras e um polímero, geralmente o polipropileno.

"Acreditamos que as soluções sustentáveis da química e o plástico melhoram a vida das pessoas. Neste momento de pandemia, os produtos descartáveis são essenciais para proteger os profissionais que atuam nas unidades de saúde e cuidam de todos nós. É nosso dever contribuir para cuidar deles também", explica Carlos Alfano, diretor Industrial da Braskem na Bahia.



Outras doações

Em parceria com outras empresas e autoridades públicas da Bahia, a Braskem já doou mais de 40 toneladas de resina plástica para produção de descartáveis, embalagens e equipamentos de proteção de produtos a rede pública de saúde do Estado, entre eles 50 mil máscaras do tipo Face Shield. 30 toneladas de hipoclorito foram doados para fabricação de água sanitária.

As comunidades em situação de vulnerabilidade social no entorno das unidades industriais em Camaçari, Salvador, Candeias, Dias d'Ávila e Simões Filho receberam 8 mil kits de higiene e limpeza, e um total de 525 cestas básicas estão sendo entregues para 174 catadores que trabalham na reciclagem de resíduos, durante três meses.

Além disso, no Programa de Voluntariado, os Integrantes da Braskem vêm promovendo iniciativas como o financiamento coletivo para comprar cestas básicas e materiais de higiene para doação para os idosos do Abrigo São Gabriel e para crianças atendidas pela Associação Beneficente Vó Flor e pelo Instituto CTE Capoeiragem, em Salvador e em Camaçari.