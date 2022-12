155 ovos de tartaruga são resgatados da praia de Armação

Uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal de Salvador foi acionada, na madrugada de sábado (31), para realizar o resgate de ovos de tartaruga marinha na praia, próximo a Arena Daniela Mercury.

A equipe percebeu o animal realizando a desova, na praia de Armação e solicitou apoio a uma unidade do GEPA para resgate dos ovos. Uma equipe que estava de serviço no evento conseguiu resgatar 155 ovos de tartaruga marinha, que serão encaminhados para o projeto Tamar, onde será colocado em local seguro até o nascimento dos filhotes.

De acordo com o supervisor Robson Pires, entre os meses de outubro a março ocorre desova de tartaruga marinha em toda extensão da orla de Salvador, onde 5 espécies de tartaruga depositam seus ovos, dando assim continuidade a sua espécie.

“São animais que levam cerca de 25 anos para realizar a primeira desova, sendo Salvador um dos poucos locais no Brasil em que as tartarugas fazem seus ninhos. O trabalho da Guarda Civil, em parceria com o projeto Tamar, garante a segurança e tranquilidade das desovas dessas espécies na cidade. Caso o cidadão se depare com uma desova, não entre em contato com o animal e acione imediatamente a GCM, através do número 71 3202-5312”, detalhou Pires.