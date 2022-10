16 urnas já foram subsitituídas em Salvador e no interior da Bahia, diz TRE

Urnas eletrônicas em seções eleitorais de 12 municípios da Bahia, incluindo Salvador, tiveram que ser trocadas na manhã deste domingo (30), após o início da votação. Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), 16 equipamentos precisaram ser substituídos.

O maior número de trocas foi realizado em Wenceslau Guimarães, onde foram registradas três substituições.

Porto Seguro realizou substituição em duas seções. O mesmo número foi registrado em Senhor do Bonfim. Na capital, Salvador, uma troca ocorreu em seção do Colégio Estadual Professor Alberto Cerqueira, localizado no bairro de São Caetano, região pertencente à 15ª Zona Eleitoral.

As demais substituições foram realizadas nas cidades de Remanso, Santa Bárbara, Baianópolis, Varzedo, Santo Antônio de Jesus, Rodelas, Conceição do Coité e Jaguaquara. Cada um dos municípios realizou uma substituição.