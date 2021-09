165 kg de cocaína que iriam para a Europa são apreendidos no Porto de Salvador

Cerca de 165 kg de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal no Porto de Salvador com três homens trajando uniformes de empresas que prestam serviço ao local. A apreensão aconteceu no último sábado (18), quando o trio tentava colocar a cocaína dentro de um contêiner que seguiria para a Europa.

O caso foi por volta das 21h30. Foram funcionários do Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon) que chamaram a PF depois de estranhar a movimentação dos três homens. A presença deles no local não era justificada e chamou atenção de outras pessoas que trabalhavam lá.

De mochilas, eles faziam deslocamentos constantes dos seus carro até o contêiner. Abordados, foi descoberto que eles seriam funcionários de uma prestadora de serviços que atua no Porto.

Os 165 kg apreendidos estavam parte já dentro do contêiner e outra parte nos veículos dos três.