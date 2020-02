168 policiais são afastados e têm porte de arma suspenso por suspeita de motim

De acordo com a Controladoria Geral de Disciplina (CGD), há determinação do afastamento de 168 policiais militares do Ceará. Conforme Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 21, a CGD instaurou Conselho Disciplinar contra 160 policiais identificados como suspeitos de integrar grupos que promovem motim na PMCE. Do total, oito policiais já haviam sido afastados, com publicação no Diário Oficial do Estado da quinta-feira, 20.

O comandante-geral da PMCE, tenente-coronel Alexandre Ávila, determinou de forma imediata as medidas administrativas à Controladoria Geral de Disciplina (CGD), que decretou o afastamento preventivo dos policiais pelo prazo de 120 dias para que fiquem à disposição da unidade de recursos humanos.

Serão recolhidas a identificação funcional, distintivo, arma, algema e qualquer outro instrumento que identifique suas unidades. O desconto em folha dos implicados já está em vigor, enviado para a Secretária do Planejamento e Gestão (Seplag).

Também serão encaminhados relatório de frequência e e cópia do ato de retenção do material. A medida suspende o pagamento de qualquer vantagem financeira que os afastados podem receber. O desconto salarial também foi providenciado.E estão suspensas as prerrogativas funcionais próprias dos policiais militares, como o porte de arma de fogo.

Destes, há militares lotados na 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), 2ª Compabnhia do 15º BPM, 2ª Companhia do 12º BPM, 1ª Companhia do 12º BPM, 1ª Cia do 3º BPM, 1ª Cia do 10º BPM, 4ª Cia do 1º BPM, 1ª Cia do 11º BPM, 2ª Cia do 3º BPM, 4ª Cia do 1º BPM, 3ª Cia do 10º BPM, 1ª Cia do 10º BPM, 3º Companhia do Batalhão de Guarda Penitenciária (BPGEP), 2ª Companhia do 15º BPM, 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM), 2ª Companhia do 3º BPM. Dos 158, um dos policiais é da 1ª Companhia do Batalhão do Policiamento Raio (BPRaio) e há um do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

Confira a relação dos afastados nesta sexta:

1 - 2º SGT PM JUSCELINO DE OLIVEIRA PEREIRA, MF. 134.737-1-4

2 - SD PM ALEX ARLEY LUZ DE ANDRADE, MF 587.233-1-2,

3 - SD PM LUÍS CARLOS DE SOUZA PEREIRA, MF 587.671-1-5

4 - SD PM DANIEL HENRIQUE CUNHA GUIMARÃES, MF 308.143-1-2

5 - ST PM JOSÉ ALCIMAR DOMINGOS SOUSA – MF: 098.419-1-1,

6 - 2º SGT PM 19070 MAURO CESAR BARROSO BRAGA – MF: 127.287-1-9

7 - SD PM 29631 EDGLEYSON FEIJÓ DE SOUSA – MF: 307.731-1-X,

8 - ST PM JUCIER OLIVEIRA MENEZES – MF: 108.949-1-3,

9 - SD PM 26.654 WESCLEY DE SOUSA SERPA – MF: 587.485-1-X

10 - SD PM 34.014 MATEUS LOPES DA SILVA – MF: 309.046-2-1;

11 - 1º SGT PM MARCOS ANTÔNIO DE BRITO SILVA – M. F. N° 127.520-1-6

12 - CB PM FRANCISCO FÁBIO CARVALHO TEIXEIRA -M.F. N° 300.583-1-3

13 - 1º SGT PM 17.081 ROBERTO DA SILVA ALMEIDA – MF: 109.380-1-5,

14 - SD PM 26.756 EDIDANJO DA SILVA MARTINS – MF: 588.077-1-0,

15 - SD PM 26.833 FRANCISCO JOSÉ GOMES FROTA – MF: 588.194-1-7

16 - SD PM 28.499 LUCAS AGUIAR SENA – MF: 306.426-1-9

17 - ST PM RAIMUNDO NONATO DA SILVA- MF: 099.182-1-3,

18 - 1ºSGT PM 19.167 JOCICLÉCIO SANTOS DE SOUSA - MF: 127.384-1-2,

19 - 2ºSGT PM 20.928 ALDENIR SOARES RODRIGUES - MF: 135.825-1-3,

20 - 3ºSGT PM 21.388 FRANCISCO CARLOS DA SILVA PEREIRA - MF: 136.191-1-5,

21 - CB PM 23.202 ALYSOMAX SOARES NUNES - MF: 301.989-1-3,

22 - CB PM 23.312 LEONARDO MANUEL DE MORAIS ARAÚJO - MF: 302.133-1-9,

23 - CB PM 25.233 JOÃO PAULO SILVA DIAS - MF: 303.950-1-8,

24 - SD PM 34.133 ANTÔNIO SÉRGIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - MF: 30899911,

25 - SD PM 28.083 FRANCISCO HELTON SOUSA DE OLIVEIRA - MF: 305.451-1-7,

26 - SD PM 28.491 LEONARDO SILVA DOS SANTOS - MF: 306.416-1-2,

27 - SD PM 29.522 GLEISON AMORIM DA COSTA - MF: 306.961-1-5,

28 - SD PM 30.770 CAIO KELVEN ALVES AZEVEDO - MF: 308.652-6-X,

29 - SD PM 33.528 MARCELO DE OLIVEIRA BOTELHO - MF: 309.013-5-5,

30 - SD PM 34.436 JOSÉ EVANDERSON DE OLIVEIRA DA SILVA - MF: 309.033-6-6,

31 - SD PM 34.609 FRANCISCO MARIO ERVEN EUFRAZIO DA SILVA - MF: 309.054-6-6,

32 - 2º SGT PM 19.929 RAIMUNDO JACKSONNELES DA SILVA - MF 134.477-1-3,

33 - CB PM 25.091 FRANCISCO EDIVARDO DA SILVA FILHO - MF 303.808-1-9

34 - SD PM 27.888 VIVIANN MENDES SANTIAGO - MF 305.516-1-3,

35 - 1º SGT PM 19.018 FABIANO DA SILVA FORTE – MF: 127.235-1-2,

36 - CB PM 19.555 MARCOS HENRIQUE MESQUITA DE ALMEIDA – MF: 134.673-1-5

37 - SD PM 27.107 MICHEL BRUNO PEREIRA PINHEIRO – MF: 588.203-1-8,

38 - 1º SGT PM 15872 ARI JOSÉ DOS SANTOS MARINHO – M.F 106.886-1-2,

39 - SD PM 28966 DANILO CAVALCANTE SOUSA – M.F 305.945-1-7,

40 - SD PM 26575 ADALBERTO DE FREITAS OLIVEIRA – M.F 587.792-1-0,

41 - ST PM FRANCISCO IRINEU OLIVEIRA DO NASCIMENTO – M.F 049.388-1-X,

42 - SD PM 34602 CÍCERO PESSOA ANDRADE – MF 308.984-0-0

43 - CB PM 24.946 RAPHAEL DE QUEIROZ PINHEIRO – M.F 303.663-1-X

44 - 1º SGT PM 16782 REGINALDO DE SALES – M.F 109.806-1-5; II)

45 - 1º SGT PM 17831 – JOSÉ EVIRLANDE COSTA SILVA – M.F. 113.051- 1-3,

46 - CB PM 22330 MARCOS LIMA E SILVA – M.F 300.981-1-0

47 - SD PM 29513 EUDES DE CARVALHO TAVARES – M.F 307.194-1-7;

48 - 2º SGT PM 20118 JOSÉ FÁBIO VIEIRA - MF 135111-1-X,

49 - CB PM 21586 ERONILDO SATURNO FERREIRA – MF 151628-1-3,

50 - SD PM 28994 ERBESON THIAGO REIS MELO – MF 306008-1-9,

51 - 3º SGT PM 20998 ROGÉRIO FERREIRA RODRIGUES – MF 136046-1-4,

52 - CB PM 24133 FRANCISCO NARCÉLIO DA SILVA - MF 302441-1-7,

53 - SD PM 28225 IVO BRAGA LIMA JUNIOR – MF 305459-1-5,

54 - 1º SGT PM FRANCISCO ROMULO FALCÃO RIBEIRO- MF 118883-1-3

55 - CB PM 24784 EMILSON CAJAZEIRAS NOGUEIRA – MF 303501-1-1,

56 - SD PM 31133 PAULO VICTOR SOARES DA FONSECA – MF 308712-1-9,

57 - ST PM ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA – MF 104530-1-1,

58 - SD PM 28437 RENATO GUIMARÃES NUNES – MF 306571-1-X,

59 - SD PM 30193 NATANAEL FRANKLIN MARCIEL DA COSTA – MF 307029-1-3,

60 - 2º SGT PM 19145 JOSÉ OCÉLIO SILVA DE AGRELA – MF 127362-1-5,

61 - SD PM 27404 NATHANAEL SE SOUZA MONTEIRO – MF 305477-1-3,

62 - CB PM 25352 DENIS SALES DE ALENCAR – MF 304069-1-5; II)

63 - ST PM OZEIAS MOURA DOS REIS, M.F 106.916-1-3,

64 - 1º SGT PM 18719 FERNANDES ALEXANDRE DE OLIVEIRA, M.F 125713-1-3

65 - SD PM 30857 ALEX PAULO OLIVEIRA, M.F 308.643-1-X,

66 - SD PM 26.587 JOSÉ CARLOS SOARES DE MORAES JÚNIOR, MF 587.914-1-5,

67 - SD PM 34.371 FRANCIER SAMPAIO DE FREITAS, MF 309.065-9-4,

68 - SD PM 29.918 JANDERSON FEITOSA TABOSA, MF 307.645-1-X

69 - SD PM 25.501 DAVID GONZAGA FORMIGA, MF 304.218-1-7,

70 - 1ºSGT PM 20.271 ANTÔNIO ARAÚJO ESTÁCIO - MF: 134.447-1-4,

71 - SD PM 30.584 RICHARLESSON JOSÉ DE OLIVEIRA - MF: 308.329-1-4,

72 - SD PM 29.970 MAGNO MACIEL DANTAS DE OLIVEIRA - MF: 307.230-1-5,

73 - SD PM 32.245 EDUARDO PAULO MARTINS LUZ - MF: 308.801-9-6,

74 - ST PM CÍCERO ALVES DOS SANTOS – MF 107.387-1-7,

75 - 2º SGT PM 19.117 ERLON FABRÍCIO FERREIRA DE OLIVEIRA – MF 127.334-1-0

76 - SD PM 25.373 MAYRON MYRRAY BEZERRA ARANHA – MF 304.090-1-9,

77 - SD PM 33.444 FRANCISCO RAYMISON SOARES DE SOUSA - MF: 309.058-2-2,

78 - SD PM 34.987 MAYKON NARDELLI SANTANA OLIVEIRA - MF: 309.167-1-9,

79 - SD PM 34.181 IRANILDO DA SILVA TEIXEIRA – MF: 308.978-6-2,

80 - SD PM 33.910 PEDRO HENRIQUE SOUZA DA SILVA – MF: 309.069-1-8,

81 - SD PM 34.281 MELYSSA JULIAO DE OLIVEIRA MF: 309.043-3-8,

82 - SD PM 33.419 JOSE CAIO FERNANDES GAMELEIRA MF: 309.036-5-X,

83 - SD PM 31.631 IBENY PEREIRA MOREIRA MF:308.676-9-6,

84 - SD PM 34.035 JANDERSON ARAUJO PORTELA MF 309.037-0-6,

85 - SD PM 33.772 FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO GOMES - MF 309.050- 5-9,

86 - SD PM 32.208 JAIRLLY JOSE MARQUES MESQUITA - MF 308.817- 1-0,

87 - SD PM 34.393 CARINA MAGALHAES DE SOUSA - MF 308.973-8-2,

88 - SD PM 34.802 EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - MF 309.178-9-8,

89 - ST PM FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA, MF 109208-1-7,

90 - 2º SGT PM 18.975 LEIVA ROBERTO ALBUQUERQUE CONSTANCIO - MF 127.192-1-3,

91 - 2º SGT PM 21.171 BENJAMIN CARNEIRO BRAGA FILHO - MF 136.168-1-7,

92 - SD PM 33.966 JOSE RICARDO PIRES -MF 309.034-7-1,

93 - SD PM 34.000 CICERO ROMARIO MOREIRA DOS SANTOS - MF 308.984-3-5,

94 - SD PM 34.505 ZACARIAS MENDES FILHO - MF 309.070-3-5,

95 - SD PM 32.498 PAULO VITOR ARAUJO - MF 308.871-5-8,

96 - SD PM 32.815 FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA NEGREIROS-MF:308.815-5-9,

97 - SD PM 34.559 ANTONIO PAULO AGUIAR FERNANDES - MF:309.088-2-1,

98 - SD PM 33.222 KELVIN LAVOISIER DE SOUZA MENESES – MF: 308.842-8-0,

99 - SD PM 33.645 KELSON FONTENELE DE SOUSA MF:309.000-9-X,

100 - SD PM 34.808 WELISON PEREIRA SILVA – MF: 309.174-7-2,

101 - SD PM 31.586 JOSE LOCHAIDER LIMA MAGALHAES - MF:308.754-9-4,

102 - SD PM 32.289 LUCIVAN LUCIO RODRIGUES DO CARMO – MF:308.850-0-7,

103 - SD PM 33.195 JOSE BENARDONE XIMENES ALBUQUERQUE-MF:308.827-4-1,

104 - SD PM 31828 FRANCISCO HELDER LOURENÇO SOUSA – MF 308741-3-7,

105 - SD PM 32.158 GLEITON RODRIGUES BOTO – MF:308.881-5-4,

106 - SD PM 34.023 GERARDO JUNIOR DE SOUZA – MF:309.004-2-1,

107 - CB PM 24.890 WESLEN BATISTA MONÇÃO – MF:303.607-1-0, SD PM 33.919

108 - ISAAC LUCAS DO NASCIMENTO AZEVEDO MF:308.977-7-3,

109 - SD PM 33.608 LIKONY DOS SANTOS SOUSA – MF:309.041-9-2,

110 - SD PM 32.323 CARLOS RAFAEL MELO SOBRINHO – MF:308.810-3-6,

111 - SD PM 32.942 ALEXIS DONATO SAMPAIO – MF:308.796-6-X,

112 - SD PM 34.756 JOSE VITOR LIMA DO NASCIMENTO – MF:309.174-4-8;

113 - CB PM 25324 JOSÉ BENVINDO DE MELO JÚNIOR – MF: 304.041-1-4,

114 - CB PM 25388 IVO NAPOLEÃO LUCIANO LEITE – MF: 304.105-1-3,

115 - SD PM 27079 JOÃO CLEBER ARAÚJO MOREIRA – MF: 587.368-1-3

116 - SD PM 32056 WELINTON LIMA DE OLIVEIRA – MF: 308.896-9-X, bem

117 - 1º SGT PM 17845 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA – MF: 113.065-1-9,

118 - SD PM 30088 LUCAS MATIAS FERREIRA – MF: 306.936- 1-2,

119 - SD PM 28563 JAIME SILVA SAMPAIO – MF: 306.228-1-2,

120 - 1º SGT PM 19208 ENILSON VANDERLEI FARIAS JUNIOR – MF: 127.425-1-7,

121 - CB PM 23290 DANILO DA PENHA SALES – MF: 301.592-1-7,

122 - SD PM 28996 RUDSON ÁVILA GADELHA MENDES – MF: 306.603-1-5,

123 - CB PM 25520 EDER BARBOSA DE OLIVEIRA – MF: 304.237-1-2,

124 - SD PM 28697 JOSÉ AIRTON FERREIRA PONTES – MF: 306.295-1-5,

125 - SD PM 31274 LARISSA DE OLIVEIRA BENEVIDES – MF: 308.674-1-6,

126 - CB PM 23078 JOSÉ FERNANDO LIRA DE ABREU – MF: 301.683-1-3,

127 - CB PM 25665 CICERO STTEFFSSON DE OLIVEIRA MARQUES – MF: 304.382-1-3

128 - SD PM 35070 EWERTON DA SILVA DOS SANTOS – MF: 309.179-9-5;

129 - SD PM 26.508 JOSÉ HORLANDIO DANTAS MOREIRA – MF: 587.915-1-2; II)

130 - CB PM RR 15.331 FLÁVIO ALVES SABINO, MF 105377-1-1

131 - 3º SGT PM 21304 CLEBER DE LIMA OLIVEIRA - MF 136450- 1-9,

132 - SD PM 29030 JOCICLEISON DE LIMA ALVES – MF 306275-1-2 e

133 - SD PM 31725 AKÁCIO DA SILVA VARELA – MF 308643-7-9,

134 - SGT PM 20940 FAGNER JULHIARDY FELIPE MOREIRA – MF: 136.438-1-4,

135 - CB PM 23727 CARLOS REGIS CORREIA DE OLIVEIRA – MF: 302.566-1-1,

136 - CB PM 25508 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA – MF: 304.225-1-1 e

137 - SD PM ESTÊNIO FERREIRA E SILVA – MF: 307.461- 1-2,

138 - 3º SGT PM 21160 – JOSÉ ISAAC BARBOSA DE ALMEIDA – MF 136.423-1-1,

139 - SD PM 27730 – JEREISSATY PEREIRA LIMA – MF 305.747- 1-0 e

140 - SD PM 29370 – OLIVAN ALVES DA SILVA – MF 307.058-1-5, bem

141 - ST PM GENIVAL SABINO DE BARROS, M.F. 094.506-1-0,

142 - SD PM 29.104 JOSÉ ELDER DA COSTA RIBEIRO, M.F. 306.321-1-7

143 - SD PM 31.277 ANTÔNIO WESLLEY SILVA, M.F. 308.782-1-3,

144 - SUBTEN PM FRANCISCO INÁCIO DE ARAÚJO – MF: 107.054-1-X,

145 - CB PM 23523 PAULO INÁCIO DA SILVA JÚNIOR – MF: 302.568-1-4,

146 - CB PM 23587 THIAGO MARTINS TEIXEIRA FLORENTINO – MF: 301.455-1-8

147 - CB PM 34969 IGOR RENNAN FERREIRA RODRIGUES – MF: 309.177-4-X, bem

148 - 1º SGT PM JOSÉ ESTELINO DA SILVA MORAES, M.F. 118.992-1-3,

149 - SD PM 32.573 AURÉLIO SANTIAGO DA SILVA, M.F. 308.912-8-7

150 - SD PM 28.098 LUIZ EDUARDO MOURA DE OLIVEIRA, M.F. 300.284-1-4,

151 - ST PM JOSÉ FRANCISCO DE MELO NETO – MF 056.534-1-X,

152 - 1º SGT PM 17.724 JOSÉ TOMAZ ARAÚJO DA SILVA – MF 112.967-1-8,

153 - CB PM 25.473 RAMON DIASPEREIRA – MF 304.190-1-4,

154 - CB PM 24.588 DIOGO VIEIRA BARBOSA – MF 303.305-1-X

155 - CB PM 25.777 ALEX LIMA VIANA – MF 304.494- 1-X,

156 - CB PM 23759 WELLINGTON FREIRE DE SOUZA JÚNIOR – MF: 302.659-1-2,

157 - ST PM BONFIM RODRIGUES DA SILVA – MF 045649-1-X,

158 - SD PM 29703 APARECIDO MONTEIRO LEAL – MF 307218-1-0,

159 - SD PM 30512 LEONARDO LEITE DA SILVA – MF 308273- 1-7, bem

160 - 2º SGT PM JOÃO EVANGELISTA MONTEIRO DA SILVA – MF: 134.352-1-9.

Matéria publicada originalmente em O Povo