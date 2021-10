170 mil atrasados: prefeitura faz esquema especial para 2ª dose da vacina

Cerca de 170 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a covid-19 atrasada em Salvador. Para reduzir esse número e garantir um número maior de pessoas imunizadas, a prefeitura vai realizar o “Arrastão da 2ª Dose” a partir de segunda-feira (25). Os horários serão escalonados conforme a data de retorno de cada imunizante (confira abaixo o esquema).

A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, durante a inauguração do Complexo Esportivo Jay Márcio Neves, ocorrida neste sábado (23), em Paripe. “Estamos fazendo isso porque vacinamos a última faixa etária das pessoas adultas no dia 20 de agosto. Portanto, toda a população adulta de Salvador já poderá ser imunizada. No entanto, nós temos hoje 170 mil pessoas que ainda não voltaram para tomar a segunda dose”, afirmou o prefeito.

Bruno Reis ressaltou que a imunização de toda a população com as duas doses é imprescindível para que decisões importantes para a economia da cidade sejam tomadas. “Quem quer a normalidade precisa se vacinar, porque só aí teremos condições de tomar decisões sobre tantos eventos e iniciativas importantes para a economia da cidade. Por isso, eu faço esse apelo para que as pessoas voltem, tomem a segunda dose e concluam o ciclo vacinal”, acrescentou.

"Já completamos 98.7 % referente à primeira dose e hoje estamos com 66% das pessoas que tomaram a segunda dose. Então, nosso objetivo é nesses dois dias concluirmos a imunização total da população adulta", disse ele.

Confira o esquema de vacinação:

SEGUNDA-FEIRA (25)

Das 8h às 12h:

- CoronaVac com data indicada no cartão até 25/10/2021;

- Oxford com data indicada no cartão até 16/11/2021;

- Pfizer com data indicada no cartão até 16/11/2021.

Das 13h às 16h:

- CoronaVac com data indicada no cartão até 26/10/2021;

- Oxford com data indicada no cartão até 17/11/2021;

- Pfizer com data indicada no cartão até 17/11/2021.

Das 17h às 21h:

- CoronaVac com data indicada no cartão até 27/10/2021;

- Oxford com data indicada no cartão até 18/11/2021;

- Pfizer com data indicada no cartão até 18/11/2021.

TERÇA-FEIRA (26)

Das 8h às 12h:

- CoronaVac com data indicada no cartão até 28/10/2021;

- Oxford com data indicada no cartão até 19/11/2021;

- Pfizer com data indicada no cartão até 19/11/2021.

Das 13h às 16h:

- CoronaVac com data indicada no cartão até 29/10/2021;

- Oxford com data indicada no cartão até 20/11/2021;

- Pfizer com data indicada no cartão até 20/11/2021.

Das 17h às 21h:

- CoronaVac com data indicada no cartão até 30/10/2021;

- Oxford com data indicada no cartão até 21/11/2021;

- Pfizer com data indicada no cartão até 21/11/2021.