18 kg de cocaína são encontrados em veículo adulterado na BA-093

Dezoito quilos de cocaína que estavam divididos em 19 tabletes foram apreendidos nesta sexta-feira (26) durante uma operação realizada pela 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Dias D’Ávila). Um veículo usado no transporte da droga também foi recuperado e foram apreendidos também três coletes balísticos e materiais usados no tráfico.

Nomeada de ‘Perímetro Inviolável’, a ação teve início com o levantamento de informações sobre o trajeto realizado por criminosos para transportar as drogas entre os municípios de Simões Filho e Entre Rios, utilizando a BA-093.

“Montamos um ponto de interceptação, com reforço do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), na altura do KM 21. Quando passou o veículo modelo Fox, de cor branca e placa PST-8024, apontado em denúncias, demos início a perseguição” explica o comandante da unidade, major Hidelgard Dantas.

Após dois quilômetros, os três suspeitos desceram do veículo atirando contra a equipe policial. Ele tentaram fugir entrando em uma área de mata fechada. Houve revide, mas eles acabaram fugindo.

No veículo foram encontrados, além dos 19 tabletes de cocaína e três coletes balísticos, duas balaclavas e luvas que foram encaminhadas para a 25ª Delegacia Territorial, em Dias D’Ávila.

“Após consulta, verificamos que o carro estava com placa adulterada. O resultado da perícia auxiliará nas investigações”, diz o delegado Bruno Pereira, titular da unidade.