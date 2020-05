180 km/h: Volvo limita a velocidade dos seus carros

(Foto: Divulgação)

O plano da Volvo é ambicioso: zerar as mortes de ocupantes dentro dos seus carros a partir do ano que vem. Para isso, a empresa sueca melhorou a estrutura dos veículos e implementou ao longo dos anos inovadores sistemas de segurança. Agora a Volvo foi além, a partir de agora, a velocidade máxima dos seus automóveis será limitada a 180 km/h.

“Acreditamos que as fabricantes têm a responsabilidade de ajudar a melhorar a segurança no trânsito”, disse o chefe do centro de segurança da Volvo, Malin Ekholm.

O argumento da empresa é que, na maior parte do mundo, os limites de velocidade são inferiores, excluindo trechos das Autobahnen na Alemanha, e na Ilha de Man, no Reino Unido. De acordo com estudos da Volvo, acima de uma certa velocidade, a infraestrutura e as tecnologias de segurança não garantem mais que os passageiros não irão se ferir ou morrer em um acidente. “O limite ajuda as pessoas a refletirem e perceberem que a velocidade é perigosa, além de proporcionar tranquilidade extra e apoiar um melhor comportamento do motorista”, explica Ekholm.

SAINDO DO PAPEL

O projeto inicial era produzir três picapes de porte médio na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, na Argentina. No espaço da Renault, sua parceira Nissan construiu um anexo para fazer a Frontier, que anteriormente era montada no Paraná, e também dois outros modelos, a Mercedes-Benz Classe X e a Renault Alaskan.

(Foto: Divulgação)

A Frontier é produzida desde 2018, mas o negócio com a Mercedes não foi adiante e o início da produção do modelo da Renault estava atrasado. Agora, a Renault anunciou que a picape começará a ser feita a partir do segundo semestre.

Questionada sobre a comercialização no Brasil a empresa respondeu: “Não temos uma previsão da data de lançamento. A Alaskan é um produto importante para ampliar a nossa gama de produtos e participará de um segmento extremamente competitivo no Brasil. Estamos trabalhando para que o veículo chegue da melhor forma para o cliente final”.

PONTOS EM COMUM

A Alaskan tem a dianteira e alguns detalhes do interior diferentes da Frontier, mas o conjunto mecânico é rigorosamente igual. Ou seja, mesmo motor 2.3 litros a diesel com opção turbo de 160 cv e biturbo de 190 cv, com opção de câmbio manual de seis marchas ou automático de sete. Sempre com cabine dupla, a tração poderá ser 4×2 ou 4×4.

NOVO AVISO

O OnStar, sistema de telemática incorporado aos veículos da Chevrolet, ganhou um novo serviço: o aviso de baixa carga da bateria. O alerta, assim que detectado pelo veículo, é enviado ao Whatsapp do cliente, que é orientado a ligar o motor por 15 minutos em local arejado para que a recarga seja feita. A baixa taxa de utilização do automóvel e o não funcionamento do motor, ao menos a cada quinze dias, potencializam o dreno de energia.



A VEZ DO TARGA

A Porsche anunciou a chegada da configuração Targa para a nova geração do 911, a terceira depois do coupé e do conversível. O item de diferenciação do Targa continua sendo seu inovador sistema de teto completamente automático e, exatamente como no modelo Targa original de 1965, ele traz uma larga barra de proteção anticapotagem (santantônio), uma área móvel do teto sobre os bancos dianteiros e uma janela traseira envolvente.

O teto pode ser confortavelmente aberto e fechado em apenas 19 segundos. O motor Boxster de 3 litros e seis cilindros pode entregar entre 385 cv e 450 cv de potência. Deverá chegar até o final do ano ao Brasil.



SEGURANÇA E LIMPEZA

Para se adaptar ao Distanciamento Social, a Ford fez diversos ajustes em suas concessionárias. Os funcionários dos revendedores seguem normas de controle de saúde e conduta, como o uso de máscaras, luvas e cuidados para que o cliente se sinta à vontade e protegido durante todo o tempo em que permanecer no local. A empresa também está oferecendo um novo serviço de desinfeção, que utiliza um produto desenvolvido pela 3M e que não está disponível para o público em geral.

O desinfetante é registrado na Anvisa e de ação comprovada contra bactérias, fungos e vírus. Atualmente, é empregado em hospitais para desinfecção de UTIs, salas de emergência e outras áreas de alto risco. Custa R$ 129 com a aplicação inclusa.

PARA ASSINANTES

Para este final de semana preparei um conteúdo exclusivo para os assinantes do CORREIO. Veja aqui em nosso site qual é a marca preferida da Rainha Elizabeth II, confira quais modelos Lady Gaga tem em sua coleção e conheça os carrões de Cristiano Ronaldo. Veja ainda qual ator criou uma empresa de motos.