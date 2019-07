18ª Parada LGBT de Salvador acontece em 15 de setembro

A 18ª Parada LGBT de Salvador acontecerá no dia 15 de setembro, um domingo, anunciou o Grupo Gay da Bahia (GGB). O fundador da parada e presidente do GGB, Marcelo Cerqueira, que passou por problemas de saúde, superando uma doença grave, e vai estar no trio elétrico, como fez nos últimos 18 anos. O outro homenageado será o reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Carlos Salles, por conta da abertura da universidade a temas ligados ao universo LGBT.

O tema do evento esse ano será "Stonewall 50 anos, GGB 40: Resistência mais do que nunca!". O presidente do GGB afirma que "vivemos tempos ameaçadores, nossos direitos humanos sendo desrespeitados, o discurso de ódio proclamado como palavra de ordem, as ONGs e lideranças LGBT alvo de ataques, sem qualquer apoio do governo federal". E conclui: "Mais do que nunca, resistir é preciso". De acordo com o GGB, a cada 16 horas um LGBT é morto vítima da homo-transfobia.

A parada terá sua concentração, como tradicionalmente acontece, no Campo Grande, a partir de meio dia. Um palco no local terá apresentações e shows com artistas transformistas de Salvador. Sairão de lá oitro trios elétricos comandados por artistas ligados à militância LGBT e dos Direitos Humanos. O evento será realizado, diz o GGB, com apoio do Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Ministério Público, além de universidades e iniciativa privada.

A saída da parada será às 15h e o percurso inclui toda avenida Sete, até a Praça Castro Alves, com retorno pela Rua Carlos Gomes até o Campo Grande.