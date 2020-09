18º casamento de Gretchen será dentro de balsa e seguindo protocolos anti-coronavírus

A cantora Gretchen, 61 anos, escreverá mais um capítulo do seu livro de histórias de casamento no próximo dia 30. E para que a cerimônia seja bastante diferente de todas as demais acabou que não precisou se esforçar muito, já que é a primeira que acontecerá em meio a uma pandemia.

Para se adaptar ao momento delicado, a Rainha do Bumbum explicou que o casório respeitará protocolos de segurança para evitar a contaminação pela covid-19. “A gente vai fazer dentro das normas e escolhemos tudo com a ajuda da assessoria”, comentou a artista nesta terça-feira (15), durante o programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!. Assista.

SAIBA DETALHES EXCLUSIVOS!

Gretchen sobre data do casamento com Esdras de Souza: “É aniversário dele” #ATardeESua pic.twitter.com/7o4QYQ7E6q — RedeTV! (@RedeTV) September 15, 2020

Entre as adaptações está a decisão de fazer a cerimônia ao ar livre e dentro de uma balsa. “Tem que ser uma coisa suave, leve. Vai ser difícil com restrições, mas o espaço é bem grande. É uma balsa. Vai ter música para a minha entrada, para a entrada dos padrinhos, mas não para as pessoas dançarem”, adiantou.

Também será novidade a ausência de pista de dança e dos cumprimentos aos noivos. “Não vai ter jantar, só finger foods levados por garçons preparados. Eu acho que chegou o momento da gente entender que respeitamos, mas temos que abrir espaço para pessoas que dependem desse tipo de evento”, declarou.

O 18º marido da Rainha do Bumbum será o saxofonista Esdras de Souza, com quem começou a se relacionar no início do ano, logo após se divorciar, de forma amigável, do empresário português Carlos Marques.