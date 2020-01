19 BC comemora 100 anos com cerimônia na sede do Cabula

A comemoração do centenário do 19º Batalhão de Caçadores (19° BC) – Batalhão Pirajá será marcada por uma solenidade, na noite desta quinta-feira (23), no pátio interno da Organização Militar (OM), no bairro do Cabula, em Salvador.

A solenidade que marca os 100 anos de existência do batalhão será presidida pelo comandante da 6ª Região Militar, General de Divisão Marcos André da Silva Alvim, a partir das 19h.

Na ocasião, militares que serviram na unidade, ao longo da história do batalhão, serão homenageados. Além disso, será realizada a premiação dos diversos concursos culturais realizados em referência ao centenário da OM.

Ainda durante a solenidade, um monumento alusivo à Batalha de Pirajá – importante passagem na história da Bahia e do Brasil, que nomeia o 19° BC –, será inaugurado.

“Muitos jovens soteropolitanos iniciaram sua cidadania, servindo à Pátria, no 19º BC, ou então, conhecem pessoas que já passaram pela unidade. Esse é mais um dos diversos motivos da importância social do 19º BC”, destaca nota divulgada pela comunicação do batalhão.