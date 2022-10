1ª Edital Braskem Projetos que Transformam divulga vencedores na Bahia

Três projetos sociais de Camaçari, Candeias e Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram selecionados no 1º Edital Braskem: Projetos que Transformam. A iniciativa tem como objetivo apoiar ações voltadas ao desenvolvimento local e sustentável de comunidades onde a companhia atua, com recursos financeiros de até R$ 80 mil cada. Além das três propostas da Bahia, outras 12 de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Alagoas foram contempladas, somando um investimento total de R$ 1 milhão.

Na Bahia, as organizações escolhidas foram Associação Humana Povo para Povo Brasil, com a ação “Quilombo Sustentável”, em Simões Filho; a Associação Viva a Vida, com a “Afroteca Muvuca”, em Camaçari, e a Central Organizações Comunitárias de Menino Jesus, com o projeto de informática “Portas Abertas, Janela para o Mundo", em Candeias.

As iniciativas foram selecionadas de um total de 55 projetos inscritos e passaram por uma avaliação em cinco etapas: análise eliminatória, técnica classificatória, documental inicial, estratégica e documental final.

“Foi gratificante o envolvimento das comunidades neste primeiro edital. Recebemos inúmeras propostas interessantes e, seguindo os critérios definidos, selecionamos projetos com foco em empreendedorismo e educação, com alto potencial para transformar positivamente a realidade das comunidades onde eles estão inseridos", avaliou Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Vencedores

Com foco em empreendedorismo, o projeto Quilombo Sustentável tem o objetivo de implementar um sistema de produção agroecológica na comunidade de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, utilizando uma tecnologia social de baixo custo. Essa metodologia promove o manejo orgânico da produção no formato de horta circular, sendo o centro do espaço reservado à criação de galinhas caipiras. A iniciativa também prevê a capacitação de 20 mulheres quilombolas e agricultoras sobre temas de gestão, comercialização, técnicas de produção, processamento, conservação, armazenamento e transporte de hortaliças.

As outras duas ações aprovadas fomentam o desenvolvimento por meio da educação. A Afroteca Muvuca prevê a construção de um espaço de leitura e outro multiuso no Quilombo de Cordoaria, em Camaçari. A proposta é disponibilizar um acervo de 100 livros de literatura negra, além de realizar o reforço escolar para 60 crianças em processo de alfabetização. Também serão promovidas atividades de contação de histórias com temática étnico-racial. Ao todo, a iniciativa beneficiará 90 crianças entre 5 e 12 anos, entre estudantes da rede pública municipal e/ou moradores do quilombo.

Já o projeto de informática Portas Abertas, Janela para o Mundo busca capacitar 30 jovens e adultos da comunidade de Menino de Jesus, em Candeias, na área de tecnologia digital. As aulas serão realizadas de forma presencial e remota para 30 adolescentes e jovens, entre 14 e 21 anos.

As organizações vencedoras participarão de um módulo de ensino sobre gestão e prestação de contas de projetos sociais. Após o repasse financeiro, os contemplados têm o prazo de execução de 12 meses para desenvolver os projetos que serão monitorados pela Braskem, por meio de prestação de contas e evidências da realização das atividades previstas, entre outros.