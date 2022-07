2 de Julho: Fogo Simbólico chega em Pirajá com festa

O Fogo Simbólico, que deixou a cidade de Cachoeira na quinta-feira (30), chegou na tarde desta sexta-feira (1º), na Praça General Labatut, em Pirajá. A tocha foi transferida para o panteão dedicado ao General Labatut, onde acontecem as celebrações pela Independência do Brasil na Bahia, pelas mãos do atleta Cleriston Brito.

Na ocasião, foram hasteadas as bandeiras de Salvador, Bahia e Brasil. A Guarda Histórica do Exército também esteve presente fazendo a segurança do panteão. O atleta Cleriston Brito declarou que o momento ficará eternizado em sua memória. “O sentimento hoje é de honra. Sou muito grato por ter sido selecionado para representar a minha cidade, que é Simões Filho, todo o estado e esse grupo de atletas. É muita gente que se esforça para que essa festa dê certo e representar a boa gente é muito importante”, contou emocionado.

A animação dos presentes ficou por conta da apresentação da fanfarra da Escola Municipal Alexandrina dos Santos Pita. Integrantes da fanfarra também fizeram uma performance de dança que empolgou o público.

A programação das celebrações pela Independência do Brasil na Bahia é realizada pela Prefeitura através da Fundação Gregório de Mattos. Este ano é a 199ª edição do festejo que traz como tema “A construção da nossa história”.

Lucas Moura/Secom

Fernando Guerreiro explicou que diversos heróis do 2 de Julho serão homenageados este ano. “Estamos abrindo as comemorações pelos 200 anos da festa e este ano marca a volta às ruas, o retorno das atividades culturais todas e essa festa maravilhosa. O importante é que estamos aqui celebrando a nossa identidade e os heróis da Independência".

Estiveram presentes no local o secretário de Governo (Segov), Julio Fon, representando o prefeito Bruno Reis; o presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro; o prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino Oliveira; e o Tenente Coronel Pires, do Exército Brasileiro.

Programação

Neste sábado (2), dia oficial da celebração, a programação terá início às 6h com uma alvorada de fogos no Largo da Lapinha. O momento antecede a organização do cortejo cívico, previsto para ter início às 7h. Com a presença de diversas autoridades, às 8h, haverá o hasteamento das bandeiras com a execução do Hino Nacional pela banda de Música da Marinha do Brasil. Em seguida será realizada a colocação de flores pelas autoridades no monumento ao General Labatut. O cortejo cívico deverá ser iniciado às 8h30.

A programação comemorativa terá continuidade ao longo da tarde. Está previsto o desfile de um novo cortejo cívico às 15h e que fará uma breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Já a previsão é que os carros emblemáticos e as autoridades cheguem ao Campo Grande às 16h15.

No local, as autoridades presentes vão colocar coroas de flores no Monumento do 2 de Julho e o campeão olímpico de boxe, Hebert Conceição, realizará o acendimento da Pira do Fogo Simbólico. Para marcar o encerramento da solenidade, o Coral da PM/Ba executará o Hino Nacional acompanhado da Banda de Música Maestro Wanderley, também da PM/BA.