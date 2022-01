20% da equipe que organiza ida de Bolsonaro ao Suriname tem covid, diz jornal

20% da equipe responsável por organizar a ida de Jair Bolsonaro (PL) ao Suriname e a Guiana está com covid-19. Segundo o colunista Lauro Jardim, 10 dos 52 integrantes da equipe precursora foram acometidas pelo vírus.

O Itamaraty confirmou, no último dia 11, que a primeira viagem internacional de Bolsonaro no ano de 2022 será ao Suriname. O presidente estará em Paramaribo entre quinta (20) e sexta (21).

O Suriname faz fronteira com o norte do Brasil, nos estados do Pará e do Amapá. É governado desde meados de 2020 pelo ex-chefe de polícia Chan Santokhi.

O país possui acordos com o Brasil nas áreas de defesa e segurança. O último contato de chefes de Estado ocorreu em maio de 2018, quando o ex-presidente Michel Temer (MDB) recebeu, em Brasília, o então presidente do Suriname, Desiré Delano Bouterse.

Temer e Bouterse assinaram acordos nas seguintes áreas: cooperação técnica, econômico-comerciais, consular e migratória, defesa e segurança e temas regionais. Colonizado pela Holanda, o Suriname tem como idioma oficial o neerlandês. Tornou-se Estado independente em 1975.