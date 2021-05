20% das pessoas que agendaram 2ª dose da Coronavac não foram se vacinar

Mais de 20% das pessoas que marcaram para receber a 2ª dose da Coronavac em Salvador na terça e quarta-feira (18 e 19) não compareceram aos postos de imunização da capital para tomar a vacina, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A SMS lembrou que monta uma estratágia a cada chegada de nova remessa da vacina produzida pelo Instituto Butantan para correr atrás do atraso no esquema vacinal de quem tomou o imunizante. Mas nessa semana a pasta tem registrado baixa procura pela Cronovac, além de muitos faltosos entre os que agendam.

Ontem, das 1.373 pessoas que fizeram agendamento para recebimento da segunda dose do imunizante através do site Hora Marcada, 416 não comparecerem para completar o esquema. Hoje, até o meio dia, dos 1.044 agendados, 80 faltaram.

“Isso muito nos preocupa porque essas as pessoas que agendam e não comparecem estão tomando lugar de outra pessoa que já poderia estar com o esquema vacinal completo. Estamos falando de um total de 496 pessoas que agendaram e não compareceram aos postos, o que representa mais de 20% das marcações que foram feitas e não concretizadas. A responsabilidade no processo da vacina tem que ser de tosos, é preciso mais consciência e responsabilidade com a coletividade”, enfatizou o secretário Leo Prates.